這個星期習近平將在烏茲別克斯坦的撒馬爾罕借上海合作組織會議，會見普京。這是自烏克蘭之戰開始之後，兩國元首首次會面。會面當涉及烏克蘭之戰（內情相信絕不公開），以及中俄在美國新冷戰下如何進一步合作。

單從這一兩年中俄貿易便可看到兩國合作的進展，2021年中俄貿易近1,500億美元，比上年增長35.8%。今年烏克蘭戰爭開始，中俄貿易是每月加快擴張。1至8月便達1,100多億美元，中國出口增長8.5%，俄羅斯出口增加50.7%，按此每月加速的趨勢，全年貿易當可達2,000億美元，完成幾年前提出的目標。

這樣的貿易趨勢有兩個重大意義，中國出口以工業產品為主，戰爭一度打擊俄羅斯的進口能力，中國企業也觀望。但4月以後，中國出口俄羅斯回升，反映當地的購買力回復。也主要地把原來往歐洲的購買力轉移到中國。從中國進口的貿易逐月加速擴大，上半年只增長4%左右。8月便把頭8個月的平均增幅提升至8.5%，勢頭強勁。

不過，中國從俄羅斯的進口更大擴張，頭8個月便是增長50%。中國進口的不單止是石油、天然氣、礦產、木材，還加添了農產品。過去20年，歐盟依靠俄羅斯低價的能源、農產品維持增長與繁榮安定。烏克蘭之戰歐盟把俄羅斯趕走，俄羅斯的低價能源與農產品便大部分轉移到中國。中國便借歐盟的愚蠢，將會大獲其利。俄羅斯能源與產品，加上東盟的生產代工，中國未來一、二十年還會是大發展的時期，當感謝美國的好戰與愚蠢。

中俄邊境正全面增強通道的力量，原有的三大通道，滿洲里、綏芬河與琿春。前二者都極度飽和，琿春則從9月1日轉變為每周7天24小時的全天候開放，主要是作為俄羅斯煤炭礦產的進口口岸。但與此同時，同江大橋即將開通，可連接俄羅斯遠東鐵路支線與中國地方鐵路，可成為中俄新的重要通道，且直接連上俄遠東重鎮哈巴羅夫斯克（即舊稱伯力）。而黑河已建有跨境大橋，連接俄境布市（舊稱海蘭泡），雖缺鐵路，但已是邊境貿易的主力。黑市更成俄羅斯人聚居置業之地。加以俄羅斯擴建泛西伯利亞等遠東鐵路，增建經蒙古到中國的鐵路，以及正在籌建連接新疆阿爾泰州與俄境阿爾泰共和國鐵路。中俄的經貿合作便是從當前以至今後幾十年的大擴張，改變亞洲與世界。