在俄烏之戰、美國發起4年打壓中國的中美國運戰、世界百年大變局、國際格局重新組合、美國霸權衰落的情勢下，美國最大的國際擔心是甚麼？毫無疑問，是中俄戰略結盟，這對美國霸權是最大的障礙和挑戰。

中俄任何一個崛起，都會加速美國霸權的衰落，中俄若結盟抗美，對美國就是天大的災難。這個看法，其實不是出自中俄，而是美國自己。中俄在近40年的各自發展的道路上，皆沒有要以美國為競爭對象，沒有要「打破美國霸權」。相反，都在頗長一段時間「以美國為師」，學習它的各方面先進經驗，引入資金、技術、管理方法、開放市場，順迎其制訂的「國際規則」，盡最大努力友好合作。

這情形有些像毛澤東說過的：自從1840年鴉片戰爭失敗那時起，先進的中國人，經過千辛萬苦，向西方國家尋找真理……我自己在青年時期，學的也是這些東西。然而，帝國主義的侵略打破了中國人學西方的迷夢，很奇怪，為甚麼先生老是侵略學生呢？

是的！改革開放，中國學西方、學美國，與他們合作，中國的經濟發展了，人民日子好過了，美國西方為甚麼就眼紅了、嫉恨了，覺得中國挑戰它了、威脅它了呢？這是美國帝國主義的侵略本性造成的。今天他們對中國打壓、遏制，和當年他們對中國侵略正是出自其本性，是一碼子事。

美國想永保霸權，它對中俄兩個大國動手，根本力不從心。然而它知道，現在不動手，任由中俄發展，今後會更麻煩，更沒希望取勝；現在動手，已是或許能夠有些勝算的最後機會，這場仗由特朗普對中國動手開始，打不出甚麼名堂，拜登就轉變策略，一邊用「代理人戰爭」打俄國，一邊綑綁「世界盟友」摁住中國。拜登比特朗普狂妄，以為打俄國就能嚇住中國，儘管他知道這是險棋，會促進中俄結盟，對美更加不利。但正如毛主席所說，世界上的反動派都是些蠢人，他們是一定要幹蠢事的，攔都攔不住。