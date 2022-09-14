治民無常，唯法為治。隨着黑暴案件陸續完成審訊和裁決，愈來愈多暴徒受到法律懲罰，同時也有愈來愈多聲音要求寬恕甚至特赦誤入歧途的年輕人。這該如何解釋？對那些真正有悔意，能夠自我反省的年輕人，當然不妨給予機會，接受教訓後讓他們返回正途。但對那些冥頑不靈，拒不認罪的暴徒，於情於理於法都沒有任何寬恕的藉口。

港府高官聲稱，至今已檢控約3,000宗涉及反修例事件的案件，其中2,000宗已審結且多數入罪，而在被判囚者中有六至七成人表示深感懊意。事實果真如此？恐怕未必。年輕人入世未深，容易被人唆擺而走入歧途，部分人受到教訓後感到懊悔，這並不奇怪，但未必是真正認識錯誤，深感懊意者也不可能有六至七成這麼多。恰恰相反，從相關案件的審訊過程可見，多數被告政治病毒上腦，根本毫無悔意。

以「羊村繪本案」為例，5名被告發布有煽動成分的繪本，向兒童洗腦，荼毒幼小心靈，行為極其卑鄙惡劣。但他們不但拒不認罪，反而百般狡辯，甚至公然在庭上宣揚政治歪理，這種人會有悔意嗎？值得寬恕嗎？5名被告各判監19個月，顯然太便宜了，完全無法反映案件的嚴重性。再以支聯會前副主席何俊仁為例，被控煽動顛覆國家政權罪，屬於國安法大案，何本人更是被中央點名的「禍港四人幫」之一，結果竟獲國安法指定法官批准保釋，寧非咄咄怪事？怕只怕此例一開，獲准保釋的國安重犯將陸續有來。

禁而不止，則刑罰侮，司法當局始終改不了高高舉起、輕輕放下的毛病，導致國安案件判刑有愈來愈輕的迹象。這再次說明一個道理，司法改革刻不容緩。中央落實全面管治權並完善選舉制度之後，香港行政和立法都出現明顯變化，反中亂港勢力再無立足之地，唯獨司法領域依然絲毫不動，有些人繼續充當反中亂港勢力的保護傘。他們也許不敢明目張膽挑戰中央，也不敢公然阻撓國安法，但明頂暗抗、陽奉陰違的例子比比皆是。

明乎此，就不難理解為何社會上出現不少要求寬恕甚至特赦暴徒的聲音。這些人擺出一副悲天憫人的姿態，似乎很關心和愛護年輕人，實際上是姑息養奸，包藏禍心。大家應該還記得，中文大學校長段崇智黑暴期間是如何包庇暴徒的，這不是愛護學生，而是禍害學生。