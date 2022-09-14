大廈驗污水再圍封強檢，由上屆林鄭政府玩到今屆，當時林鄭沾沾自喜聲稱，這套由港大和港府合作的「驗毒」方法為全世界首創，殊不知別的地方不做，不是人家做不到，而是根本無必要做。如此戇居兼擾民的措施，多名專家早已勸戒應該停止，偏偏港府不聽，直到港大感染及傳染病中心總監何栢良再次直斥政府應該取消有關做法，避免加劇市民抗疫疲勞，李家超昨日才表示會虛心聆聽，但會否取消仍是不置可否。

正如何栢良所說，大廈驗污水的原意是揪出社區隱形患者，惟政府容許確診者在家隔離，大廈有污水不足為奇，早已失去原意，基於科學原則，應該取消。事實上，本欄一再批評此舉勞民傷財，尤其被發出強制檢測公告的市民若沒有限時進行核酸「撩鼻」，隨時遭重罰一萬大元，這除了擾民，更無異於在經濟不景之際向基層落井下石。再說，驗污水到底消耗了多少公帑，「進貢」給核酸檢測商的花費又是若干，政府從來沒有公布，肯定是天文數字。可見這些既戇居又擾民的防疫措施，受惠的只是化驗商和檢測商。

事實上，市民抗疫疲勞並非無因，香港防疫已防了兩年零九個月，市民亦由最初的惶恐不安變成處之泰然，確診便看醫生並留家休息數天，情況跟患上感冒無異，根本沒有值得大驚小怪之處。奈何港官不知出於甚麼心態，不僅沒有放寬防疫措施的打算，擾民措施反而層出不窮，通關則遙遙無期，經濟幾近陰乾。現在不僅商界叫救命，連政界中人都高呼「香港搞內循環等於內出血」，可見民怨沸騰。

港府能否清楚告訴市民，到底要有甚麼條件才會取消「疫苗通行證」以及與國際通關？一味防疫加辣卻復常無期，難道香港永久閉關鎖港，任由內出血不止？