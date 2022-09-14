香港封關至今接近3年，市面近乎一片死寂。近日，一位特區政府的前任高官終於按捺不住，提出嚴正警告，說經濟光靠「內循環」維持，當心會變成「內出血」。

兩年多以前，新冠肺炎疫情猝然來襲，當時沒有疫苗，沒有藥物，就連防疫口罩也嚴重不足，在這種情況下，我們不得不小心防範，更要將維港兩岸，守得像鐵桶般嚴實。不過，當今時勢已然不同，香港的成年人近乎全民已經接種疫苗，引入新冠口服藥之後，這個病亦總算是有藥可醫。病毒雖然未必會完全消失，但可能跟流行感冒一樣，可以與人類共存。

日前，有內地機構發表報告，研究了亞太區7個地方，發覺新冠病毒發展至今，致命率已經跟流行感冒愈來愈接近，也就是說，愈來愈不足為患。該研究指出，流感致命率是0.1%至0.16%。目前感染新冠病毒的死亡率，在新加坡是0.01%，遠低於流行感冒，在香港和日本則是0.14%，也跟流感相差不遠。既是如此，我們是否還須嚴防死守，為了杜絕肚裏的蟲，而要不停服食慢性毒藥？

當然，這份研究報告亦有局限性，它只比較染病死亡率，卻沒有比較具體人數。以日本為例，目前每日因感染新冠病毒而死的人，超過100個，換作是流行感冒，是否也會每日奪去過百條人命？如果不會，那就是因為新冠病毒的感染人數極多，遠超流感，所以即使死亡率低至0.14%，也會牽涉到大量寶貴的生命。或許是上述原因，使香港政府對開放防疫禁令，仍然採取保守態度，但無論如何，關禁總不能長期封下去，因為愈來愈多的市民高喊，寧可染疫而死，也不想因為「內出血」而死！