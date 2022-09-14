香港殘疾運動員在歷屆殘奧、亞殘運等國際賽事屢獲殊榮，為香港人爭光，由1984年殘奧會起，至今已取得33面金牌、34面銀牌及47面銅牌，連同其他國際錦標賽，成績斐然。而殘疾人士精英運動，香港也算是發展得比較早，但未來如何推動香港殘疾運動，無論是精英化及普及化方面，值得大家去探討。

大家最熟悉的殘奧運動員，就是曾取得6面殘奧金牌的「神奇小子」蘇樺偉。但要孕育殘疾運動精英，除了運動員本身有不屈不撓的鬥志，也需要政策及體制上人員的支援與配合。

筆者日前與香港殘疾人奧委會代表交流，了解香港殘疾運動員及相關運動發展。如何延續這個榮耀與前人的努力，正是當下須部署的工作。與港殘奧會交流意見後，筆者歸納了幾個須跟進的重要工作。

一，須加強支援香港殘疾運動員退役後就業轉型，雖然目前有退役運動員轉型計劃，因應殘疾運動員需要，需要有特定的工作配對或教育獎學金，以支援他們退役後轉型。二，香港須加強推廣殘疾運動並普及化，這可透過特殊學校或有提供殘疾人士服務的社福機構推廣，讓無論是視障、肢體傷殘或智障人士都可以有機會多接觸運動，發掘他們當運動精英的潛能。三，是進一步重視殘疾精英運動，例如明年9月舉行的杭州亞運會，已知會有直播，但應一併直播有香港運動員參賽的亞殘運賽事。而2025年全運會，當局也應該交代香港是否會舉辦殘疾運動項目。例如，是否可在港舉行硬地滾球。四，隨着全球殘疾運動項目的增加，香港也可探討推廣如坐式排球或叫輕排球等項目，發掘這方面的精英運動員。五，亦是最重要的一步，就是檢討殘疾精英運動員的待遇及資助金額水平。