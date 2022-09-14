香港言語治療師總工會5名負責人製作出版派發3本煽動性刊物罪成，被判入獄19個月，但刑期過輕，未能反映罪行的嚴重性，也未起到足夠的懲罰警戒作用，單從其中一位狂妄罪犯在判刑前的所謂「求情」陳述，便可見犯罪意圖和作案動機，是何等叛逆和死硬反動。前副主席楊逸意竟對法官說：「不後悔企喺羊嗰方及唯一的後悔是趕不及在被捕前，出刊更多繪本。」全無任何認識和反省觸犯《港區國安法》、毒害無辜兒童的懺悔和認錯的態度。

這宗嚴重煽動罪洗腦案之毒性、毒源、毒根、毒網及其危害性，必須敲醒那些以為已「天下太平」，只需發展經濟的人、那些一廂情願以為反中亂港勢力已是「老鼠尾生瘡」的人、那些鼓吹「不要追窮寇」的人的對敵鬥爭「思想」麻痹和幼稚的腦袋吧！

毒性之大之深，可從犯案的都是25歲至28歲的年輕知識分子、有大專學歷的專業人士，他們的「洗腦」罪行充分利用心理學原理，扮受迫害、扮可憐、扮羔羊，有效博取人們的同情心和同理心，可見其攻心計是專業設計的心理戰產物。這些年輕「毒」犯，19個月後又可再作惡江湖。

毒源毒根遠遠沒為社會認識和警惕。這些反共反政府專業人才，正正是本地高等院校教育的產物，試問沒有大學社工系、法律系等資深的反中亂港教授悉心栽培，會出這些反動專業人才嗎？

毒網令人恐怖。毒害的對象竟是需要提供言語治療的4歲以上兒童，而毒害兒童的洗腦者竟組成工會，形成力量，洗腦沒有選擇權和識別心智的兒童。工會埋堆播毒還不夠，還透過75個區議員辦事處播毒社區，深埋仇恨的種子於心智未成熟的兒童中。洗腦者的用心何其惡毒也！執權柄者知否？