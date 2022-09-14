美國媒體報道，丹麥衞生當局4月27日雀躍歡呼：春天來了，丹麥人口嘅疫苗覆蓋率很高，疫情已經逆轉；因此國家衞生委員會決定5月15日起終止民眾疫苗接種計劃。丹麥可說係全球首個宣布停打疫苗嘅國家。

呢，隨着新冠肺炎肆虐近3年，各國都因應確診人數已多，而主要係疫苗接種率高，無不調整防疫措施。新西蘭政府亦宣布不再強制國民戴口罩及接種疫苗，但維持確診者隔離7日嘅要求，其家人則毋須隔離，改為每日做快速測試即可。

事實係，截至8月尾，全球大部分地區已冇設入境限制或隔離規定。而香港仲一味喺度谷針兼喊驚，更加好笑嘅係，正當全球傾向大鬆綁之際，港府卻日日夜夜固守污水檢測、圍封強檢，有啲大廈、屋苑一個月中三幾次，市民被迫去撩鼻，一旦睇唔到強檢公告而忽略咗，被抽查發現，分分鐘要罰一皮嘢，內心之激憤無奈可以想像！大哥，小市民搵食已經咁艱難，好心唔好再咁玩殘市民啦！

各位，本報早已指出污水強檢及圍封強檢成效不彰，港大感染及傳染病中心總監何栢良日前都指出政府防疫策略自相矛盾，因為當局容許患者在家隔離、污水帶病毒就好難避免，呢個時候仲進行污水檢測圍封大廈等根本就起唔到作用，是以倡議取消。本報發現港府勞師動眾，執行12次圍封強檢、檢測約1.4萬人後，只發現171確診個案，揪出患者比例低至1.2%。阿哥，政府一個月下來，涉及嘅檢測包多達582萬多個。污水處處，驗完又中，中完又驗，沒完沒了，根本就好似希臘神話嗰位被懲罰嘅薛西弗斯，永遠要推一塊大石上山，推到山頂大石就滾下來，佢又要再推上山，大石又再滾下！各位，如今港府不是扮演薛西弗斯嘅悲劇角色嗎？