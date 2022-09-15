要讓香港的「一國兩制」不走樣、不變形，始終沿着堅定正確的政治方向發展，行穩致遠，中央全面管治權和《港區國安法》是兩大基本保證，這是香港回歸20多年摸索出的最重要經驗，教訓深刻。

毛主席說過，政治是靈魂，政治工作是一切經濟工作的生命線。中英談判香港前途問題時，中央制訂「一國兩制、港人治港、高度自治」方針，當時政治上方向性考慮，就是1997年鐵定收回香港，涉及國家主權、領土完整從來就是最大的政治。當時英國堅拒交還香港，還動員「香港民意」鼓譟「反對中國收回香港」，就是在政治方向上干擾北京的大政方針。中央堅定不移，挫敗和排除了英倫的各種干擾，「一國兩制」得以成為收回主權後香港保持安定繁榮的憲政制度，成為中國社會主義制度的組成部分。

回歸後，香港的政治問題、「一國兩制」的政治方向問題被忽略了，「一國兩制」似乎成了一個經濟問題，繁榮穩定也只是經濟問題，似乎只要搞好經濟民生，保持金融中心、貿易中心、航運中心、資訊中心等，就是「一國兩制」得以貫徹成功了。然而，反對派、外國代理人、港英餘孽、無間道從來沒把「一國兩制」當成純粹經濟問題，他們一直把香港的「一國兩制」當成東西方冷戰、資本主義與社會主義「殊死博弈」的政治戰場；他們利用普選，明確「民主拒共」、明確「逢中必反」、明確「乘亂奪權」、明確「顏色革命」。20多年來，他們把香港變成了「政治城市」、「政治鬥獸場」！經濟、民生、社會、文化、教育、上層建築領域，一切問題都政治化，在中央忽略香港的政治問題時，他們把政治炒翻了天！

那段時期，中央一個勁兒的息事寧人，盡量滿足他們的「選舉」要求，還以為香港只要解決了經濟、民生問題，就能繼續繁榮穩定。直到他們大肆造反了，中央才在政治上揮出全面管治權和《港區國安法》利劍，斬妖除魔！