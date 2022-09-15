印度GDP超越英國，成為世界第5大經濟體，有些西方媒體又乘機炒作「龍象之爭」，吹捧印度發展潛力巨大，將成為下一個中國甚至超越中國，逗得印度人心花怒放。實際上，通過抬高印度來貶低中國，已是西方的老套路，本來不值一哂，偏偏有些印度人因此飄飄然，總是喜歡拿中國來比較，甚至以俯視的眼光看中國。

沒錯，印度人均GDP曾領先中國，但已是幾十年前的事了。改革開放前，中國許多方面確實不如印度，改革開放後，雙方實力地位很快就互換。上世紀90年代初，兩國還處於同一起跑線，人均GDP都是300美元左右，而現在中國人均GDP已超過12,000美元，印度依然只有2,200多美元，不及中國的五分之一，甚至還不如斯里蘭卡。中印經濟差距愈拉愈遠，龍象之爭顯然是一個假議題。

如果說不能以GDP論英雄，那麼印度又有甚麼值得炫耀呢？哪些方面超過中國？近年印度高官不斷強調要改善基建，趕超中國，其實只要將中國日新月異的高鐵和印度殘舊不堪的火車作一比較，就知道雙方的差距不是一點點，而是天壤之別。印度趕超中國不是完全沒有可能，但不知還要等到何年何月，起碼幾十年內是不可能的。

「心比天高，命比紙薄」，正是印度人的寫照。作為人口大國，印度有「強國夢」並不奇怪，但如果脫離現實，一味自我陶醉，也就只能止於做夢而已。西方正是利用印度人的虛榮心，不斷灌迷湯，刻意「揚印抑華」，使新德里當局忘乎所以。近年美國為了遏制中國，更是加緊拉攏印度，甚麼「四方安全對話」、「印太經濟框架」等等，印度都成為當然成員，其國際地位彷彿突然拔高，確實很難不飄飄然。

幸好印度始終堅持獨立自主的外交政策，並沒有全面倒向美西方。印度既是「四方安全對話」和「印太經濟框架」一分子，同時也是金磚和上合組織成員，可見它左右逢源，兩邊通吃，不想完全投入美西方地緣政治小圈子。特別是俄烏戰爭爆發後，印度不但沒有跟隨美西方制裁俄羅斯，反而大量增購俄羅斯能源，並捨棄美元，使用本幣交易，這正是其高明之處。雖然老美恨得牙癢癢，卻無可奈何。畢竟世界天平正朝着東方傾斜，21世紀是亞洲世紀，印度不會不明白這個道理，與中俄合作是其最佳選擇。