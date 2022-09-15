英女王駕崩，香港一班黃人如喪考妣，數以千計的黃人湧到英國駐港總領事館弔唁獻花，有些目測年齡大概在回歸後才出生的後生仔女，男的舉手敬禮，女的哭得死去活來，彷彿撞邪一般，令人大開眼界。適逢本港某電視台新聞部忽然將一段新聞片落架，內容為記者街訪到場悼念的市民，該名受訪師奶指英女王受港人愛戴，反映「民心所向」，眾多黃人KOL猶如執到寶，借機轟香港新聞自由已死、回歸後愈來愈衰。

該電視台忽然自我審查，基於甚麼原因，不在筆者討論之列。筆者想說的是，一班黃人KOL趁機大做文章，強調英國殖民香港是「民心所向」，回歸前香港如何優越，回歸後如何不堪，實在以偏概全、小題大做、語不驚人死不休。筆者作為土生土長的香港人，由回歸前活到回歸後，要說特區生活不如港英時期，就是回歸後社會泛政治化氾濫成災，大小示威暴動不斷，黑暴更幾乎摧毀香港百年根基。但這不是共產黨「迫害」所致，回歸前的好更不是英女王賜予，而是反中亂港集團唯恐天下不亂。

英女王高齡駕崩雖然令人惋惜，但惋惜的是英國從此再無像樣的國家領袖，國運衰敗已成定局。至於「民心所向」更不知從何談起，這「民心」頂多代表到場悼念的幾千人，就算畀夠你有幾萬人吧，七百多萬人中的幾萬人，反映到甚麼民心所向呢？這不過是自我安慰。

事實上，英國早就被譏為「日已落帝國」，國力一年不如一年，原本以為選出約翰遜做首相已反映這個國家氣數已盡，詎料低處未算低，現在由一個更無知更狂妄的卓慧思接任，英女王面見完她即傳來死訊，更顯其腳頭唔好。一個國家衰落完全有迹可尋，黃人要哭喪的事還多着呢。