英女王伊利沙伯二世逝世至今已經一星期，香港「黃絲」仍然不斷在這個話題上做文章，說英國駐港領事館門外的弔唁人龍，如何長得不見頭尾，認為這是香港人懷念殖民地統治的有力證明，由是借題發揮，試圖渲染人們對歐美政治體制的嚮往。

不少香港人拖男帶女去悼念伊利沙伯二世，這是事實，但悼念她的原因有很多，跟歐美政治體制是否優越，壓根兒沒有關係。女王在世時，英倫三島中的蘇格蘭和北愛爾蘭，不斷有要求獨立的呼聲。蘇格蘭的另一次獨立公投，很可能會在未來兩、三年內啟動。如果英聯邦的體制當真如此優勝，英國王室如此魅力過人，試問英倫三島之內，何以會有這麼多人離心離德？

歐美政治體制之中，更有代表性的國家是美利堅。美國卻更丟人，在剛過去的8月，《經濟學人》聯同另一機構做了一項民意調查，結果有高達43%的受訪者，相信國家會在10年之內爆發內戰，比答不會的高出約10%。如果美國的體制果真如此優良，為甚麼今天竟然要陷於內戰邊緣？

因此，若然有香港人想借悼念女王，表達緬懷殖民地統治，或是嚮往歐美政治體制的想法，我只能對他們的無知表示惋惜。事實上，很多人懷念伊利沙伯二世，原因只是很簡單，沒有「黃絲」想的這般複雜。綜觀女王的一生，在位70年，克盡厥職，於大過無虧，這樣一個政治人物，在如今這個光怪陸離的世代，已經愈來愈少見。

人們懷念女王，或許只是懷念歐美政治人物優雅而文明的一面。2022年過後，君子道更消，小人道更長，西方政壇剩下的，恐怕大部分都是魑魅魍魎而已。