久賭神仙輸，開打快將滿7個月的俄烏戰事，近日輪到烏克蘭捷報頻傳，烏軍不但成功奪回伊久姆、巴拉克列亞及庫皮揚斯克，在南部赫爾松區亦報捷。對於暫時處於下風，俄羅斯總統普京表示特別行動將會持續到達成目標為止。仗何時才打完，並不由俄烏決定，而是取決於這場代理人戰爭的幕後黑手，何時覺得以烏耗俄的把戲已經玩夠了。

德國總理紹爾茨便明白這一點了，他日前與普京通電話，在90分鐘的通話中，表面上是呼籲普京以停火、全面撤軍以及尊重烏克蘭主權和領土完整為基礎，盡快尋找外交解決方案，實際上是為德國人如何過冬謀打算，皆因沒有俄羅斯的天然氣，燒柴取暖終究不是長遠辦法，德國人是除烏克蘭人外，俄烏戰事中直接受波及的單位，這又豈能不焦急。

然而，「尋找外交解決方案」可謂說了也是白說，因為早於2月24日俄烏戰事開打前約兩星期，俄烏兩國特使在德國、法國官員陪同下，曾經在柏林就着俄烏邊境的緊張局勢，進行了持續近9小時的會談，結果並未取得任何突破。在此之前，美國與俄羅斯代表早在1月10日亦曾於瑞士日內瓦舉行戰略穩定對話，美國副國務卿舍曼強調華府堅決拒絕莫斯科要求烏方不可加入北約的呼籲，凡此種種，就是「尋找外交解決方案」究竟可不可行的明證了。

德國前總理默克爾曾表示不後悔2008年時拒絕讓烏克蘭及格魯吉亞加入北約，因為在俄羅斯的角度，烏國獲准加入北約等同於宣戰，這是為烏方的最佳利益着想，簽訂《明斯克協議》更是為烏克蘭爭取時間。當然，默克爾其實也是在天然氣方面替德國打算，問題是，美國又有否給烏克蘭爭取時間呢？想不到烏克蘭離美國這麼遠，也跟墨西哥一樣悲劇。