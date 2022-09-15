香港新冠疫情反覆，不少市民都出現抗疫疲勞，故對放寬政策望眼欲穿，包括希望實施「0+7」入境要求等。目前條件下，國際放寬入境檢疫安排，重啟經濟為大勢所趨，鄰近地區都持續開放，香港何去何從？平衡精確抗疫和發展經濟是關鍵。

不少國家和地區已大幅降低甚至近乎取消防疫和入境限制，例如新加坡容許未完成接種疫苗者入境，亦不必接受7天住處檢疫。日本最快10月取消入境上限，並考慮重新接受自由行及免簽證入境。世界旅遊組織統計，今年上半年，多國入境旅客人數回升，歐洲部分國家的旅遊業正逐漸復甦。

香港如何在防疫和經濟間做到「兩不誤」，對政府是一個巨大考驗。特首李家超提到，流感死亡率約為0.1%，Omicron的死亡率是其6倍。然而目前3至11歲和80歲以上這兩個高危組別的兩劑疫苗接種率皆不足七成，成為香港抗疫工作的短板，政府現階段應加緊為他們接種疫苗。據政府資料，過去3年，包括圍封強檢行動等的核酸檢測共約1,600萬次，各部門合共做了最少5,300萬次核酸檢測，如此數量的核酸檢測，估計最少耗用70至80億元公帑。對於現行控疫措施，專家認為採取圍封強檢等手段已起不到斬斷傳播鏈作用，現時重點應是精準抗疫，如提升接種率及減少入院、重症、死亡個案。

對外通關是香港的命脈，但這在確診病例明顯下降、一老一幼接種率進一步提高下才更有可能實現。香港作為國家聯通國際的門戶，絕不能成為孤島，惟眼下香港經濟疲憊，面對周邊國家和地區挑戰，做好新冠疫情防控並盡快先對外全面通關，恢復與國際間的往來，重啟本港經濟，乃眼前急務。