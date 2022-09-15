羊村繪本煽動刊物案揭露香港在意識形態的鬥爭和教育戰線上貫徹愛國主義教育的鬥爭，是何等艱巨、複雜和尖銳，也從另一個角度說明，23條立法必須早日擺上立法會議事日程，盡早織好保護國家安全和維護香港秩序的安全網。從首宗煽動案庭審揭露事實剖析有五點要害，可讓人們的腦袋減少發熱，冷靜想想「一國兩制」前路的阻力。

首先，5名罪犯的年齡由25歲至28歲，都是回歸前後出生，沒經受過港英年代的民族壓迫，回歸後的學齡也沒受過愛國主義教育和薰陶，正好說明特區政府在回歸後教育政策沒有「去殖化」，印證黑色暴亂損失三代人是政府教育政策的嚴重失誤。

其次，法庭求情變政治宣言，前香港言語治療師總工會副主席公然表明不會後悔站在「羊」那方，只後悔其羊村繪本在被捕前印得太少，反覆陳述其立場的正當性和反對專權的合理性，有黃媒記者在其個人臉書上全文刊登，獲數千瀏覽及數百Like，可見爭奪人心鬥爭的長期性、複雜性和艱巨性。

第三，洗腦者連幼童也不放過，利用專業特權和公帑資源放毒，目標既陰毒又長遠。其實黑暴期間，有些名校小學和幼稚園同樣荼毒學生，請李家超政府切實把關，不要讓公帑不斷培養大批自己的掘墓人。

第四，煽暴黑手利用專業知識把繪本設計得通俗、有趣、融入生活，容易挑動兒童情緒和種下仇恨的陰影種子。反觀政府宣傳和愛國愛港陣營推行愛國主義教育，便鮮有深入生活、打動人心之作。究其因，是對敵鬥爭意識薄弱。

最後，政府須積極考慮對教師、社工、醫生、護士等領取公帑支薪及提供公共服務的公務工作人員，實行全面宣誓制度，確保公共服務人員對政府忠誠。