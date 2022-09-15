港府與專家一邊谷針一邊喊驚，日日喺度敲鑼打鼓叫大家快打齊3針新冠疫苗，以減低社區傳播風險，老友記打咗針即使中招，可免重症及減低死亡率；小朋友打咗針，保你快高長大！之但係，政府一邊叫全民打針，另一邊卻又大開方便之門！

是咁的，近日有內地網民發貼文話自己一針疫苗都未打，喺內地亦冇豁免證明，透過「來港易」來港，第二日去指定郵局辦妥「臨時疫苗通行證」後，安心出行手機應用程式就會自動生成「藍碼」，有效期180日，期間可以自由出入於受限制嘅公共場所，包括食肆、商場等。佢仲雀躍歡呼：原本以為去迪士尼嘅計劃要泡湯，依家可以去啦！

咁又難怪佢咁開心展歡顏，皆因相對於內地嘅防疫措施，依家坐跨省長途客運交通工具，不論飛機、高鐵、客運船，全都需要出示48小時內核酸檢測陰性證明。深圳不久前先封控千萬人，而香港卻容許佢哋「來港易」，一針不須打就可以「自由行」，仲唔開心到飛起咩？老朽深信佢哋真係感到「香港幾好都有」，疫慌下唔玩夠半年，都盡興3個月啦！

內地網民嘅貼文，自不免引來熱議。好明顯，容許「來港易」一針不打，完全同港府嘅全面谷針政策相違背；更令人憂慮嘅係，萬一佢哋喺香港「賴嘢」，一來說明「來港易」確係存在漏洞，二來若因此而將病毒帶回內地，豈不大鑊？

李家超回應有關政策時就話，因內地管控疫情標準係世界上最嚴謹嘅地方。呢個講法點令人信服？不是有唔怕一萬、最怕萬一嘅說法嗎？你睇，連最講究防疫嘅專家、醫生都中招喇！「來港易」根本不合時宜，應盡快取消，而疫苗通行證及口罩令都應考慮調整甚至取消，盡快復常令香港有番活力！