經濟連番下行，罰款一路上漲。對資本、互聯網平台、教育培訓、文娛影視等行業的持續打壓，對房地產的休克式調控，靜默管理、封城封路、封店封舖的自殺式防疫，造成內地許多地方經濟凋敝倒退，賣地收入清零，政府財源枯竭。於是，罰款便成了官員撈錢斂財的不二法門。

今年7月，內地一百多個地級市公布了罰沒收入數據，其中80多市的罰款呈上升態勢。河北霸州市在67天內集中罰款6,700萬元（人民幣‧下同），幾乎對當地所有中小企業實行無差別地氈式罰款。土匪綁票尚需出工出力，官府勒索，一紙罰單直接吊到頸上，連起碼的走過場的檢查都懶得做。可憐許多小企業，已被防疫苛政壓得苟延殘喘，天價罰單等於直接宣判死刑。

其他地方與霸州相比，也沒有稍遜風騷。上海對為市民提供救命食品的蛋糕房，10倍罰款。黑龍江大慶，有菜販冒着嚴酷防疫限制運進土豆，進價每斤1.2元，以兩元賣出。考慮到防疫造成的巨大成本，這一價格實屬良心價，而當地卻對菜販重罰30萬元，理由是擾亂防疫秩序。陝西榆林小販賣出5斤芹菜，總價20元，一個月後，當地市場監管局以芹菜農藥殘留超標為由，重罰6.6萬元，超過賣菜所得3,000多倍。陝西銅川某煎餅店購進一瓶芥末油，單價5元，因沒有標註生產日期，被罰款5,000元。

本來，囊中羞澀、度日如年的小老百姓，對於漲價、食品安全等事情是最敏感的，然而，黑龍江、陝西的商販，卻受到輿論的一致同情。寒涼時世，生活維艱，讓草根基層互抱同理心。苛捐雜稅猛於虎，亂罰款亂收費模式開啟，可能會落到更多人的頭上。之前四川就有縣市以財政無糧為由，強制百姓自費進行常態化核酸檢測。

罰款已成了考核官員政績、決定升遷的硬指標，甚至有的還有分肥、提成，極大刺激了「執法熱情」。而由於很多處罰規定自由裁量空間寬泛，缺乏客觀量化標準，執法官吏的權威遠超法院。百姓遭遇不公，投訴無門，反遭變本加厲的打擊報復。

而且，遭到重罰的無一例外都是民營公司、中小企業、小商小販；國企有政府兜底輸血，是自家人、親生仔，榮損與共，自然網開一面。榆林小販5斤芹菜有農藥，被罰款6.6萬元；中化集團重慶涪陵化工公司長期大量排放廢氣廢水，莊稼、畜禽被毒死，酸雨頻現，百姓癌症、重病劇增，僅被罰款10萬元，是不折不扣的罰酒三杯。

竊鈎者誅，竊國者侯。無論是姑息國企，還是刻薄民企，說到底都是利益使然。天天將保護市場主體掛在嘴邊，口號喊得山響，到頭來保護的都是國企，中小企業視如草芥，肆意壓榨。殺雞取卵，寅吃卯糧，透支了改革開放幾十年積攢的家底，留下死氣沉沉一片狼藉，果真能問心無愧嗎？