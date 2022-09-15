娛圈單打：劣迹藝人爆不停　由捧到殺一瞬間

近年內地嚴打劣迹藝人，名字個個響噹噹，最新一人是由「頂流小生」淪為「下流小生」的李易峰。他日前因嫖妓被北京公安拘捕，傳言更是層出不窮，包括有特殊性癖好、用平板電腦「選妃」、一晚床戰七女生、嫖未成年女學生等。李易峰靠諜戰片《隱秘而偉大》紅透半邊天，去年更以一身警察造型擔任國家安全部形象大使，殊不知幕前正氣凜然，幕後約炮連連，現在淪為人人喊打的過街老鼠，演藝生涯恐就此玩完。

事實上，藝人的形象是由多方面共同經營出來的，除了藝人自己，還有其所屬公司和傳媒等等，李易峰的例子更包括政府部門在內。國安部既選用李易峰做形象大使，必然加深觀眾對其正面形象的深信不疑，如今正氣形象一夜破產，粉絲晴天霹靂，廣告商損失慘重，政府部門有眼無珠又有沒有責任？

當然，政府可以捧你，一樣可以「殺」你，由捧到殺只是一瞬間工夫，這對於一些尚未被揭發的失德藝人來說，無疑是很大的警惕。惟內地近年劣迹藝人爆個不停，隨便一數，已有鄭爽代孕風波、「陰陽合同」逃稅；吳亦凡強姦未成年女生；李雲迪嫖娼；王力宏離婚被爆私生活混亂；鄧倫偷逃稅款；范冰冰逃稅遭重罰等。這些名字都是紅極一時，詎料衰完一個又衰一個，人人心存僥倖，以為下一個不會是自己。

由此可見，盲目追捧藝人偶像，本身就是不理智的行為，年輕粉絲腦囟未生埋，愛錯偶像還可以理解；廣告商在商言商，只要藝人夠紅，能起促銷作用，所託非人也是非戰之罪；惟國家政府部門也一樣跟紅頂白，湊熱鬧起用劣迹藝人，便相當諷刺了。