產評：全球資產大洗牌　天量財富恐斷崖

美國通脹高企，聯儲局別無選擇，只有繼續猛力加息收水。俄烏戰爭持續，歐洲經濟被能源危機拖垮，有心理準備，大規模違約將會出現，尤其是與歐洲能源相關的違約潮將會爆發，甚或會拖冧銀行。歐元積弱難返，更會將風險外溢至美國。美元持續獨強，則會掀起亞洲新金融風暴。可見，美國通脹、歐洲能源、亞洲金融這3大危機連環爆發，足以攬炒全球！

這些年，美國主導「大撒幣」下，大量市場流動性並不是流入實體經濟，而是湧往股、樓、加密貨幣等市場瘋炒，有錢人身家水漲船高，富者愈富，導致如今全球85%財富集中在富人身上。惟這些富人現處惶恐之中，除了跟隨主流將部分現金轉持美元避險之外，正趕緊在這場資產大洗牌進入戲肉前，將股票、債券等資產轉換成實物，如土地、黃金、白銀，甚至是藝術品等，以期能盡量分散風險保值。

事實上，眼前並不是一個單純的經濟周期調整，而是由大國博弈、地緣政治、金融危機、天災瘟疫、新經濟轉型等多個因素造成的複雜困局。這些年超低息環境和資金氾濫之下，經濟「虛榮」，靠舉債、「十個煲五個蓋」的「錢搵錢」方式，製造出令人嚮往的資產泡沫，敢借錢敢投資就發達了！可隨着環球貨幣政策大逆轉，主要央行在大幅加息，這個催生財富的遊戲亦完結，收縮已取代擴張。

另一方面，各地經濟面臨衰退風險，通脹下企業經營和基層生活都極度艱難，得靠政府以財政補貼打救。可這兩年多的疫情，已令各地政府面臨天量財政赤字，未來要維持政經大局，就得向仍擁有可觀財富的富人打主意，包括針對仍在賺大錢的巨企或行業開徵新稅率。歐洲擬向能源企業徵收「暴利稅」、中國對科技巨企徵收巨額反壟斷罰款，都是例子，還有各地政府再研究針對富者徵收「富人稅」。

難怪美國富豪、微軟創始人蓋茨宣布將捐出全副身家予慈善基金，要在富豪榜除名，免成政府「開刀」對象。此舉既能避稅，換來行善美名，亦可透過從基金會定期獲取收益，維持世世代代的富人生活，變相確保財富傳承，細水長流。也許中國高舉的「共同富裕」旗幟，更能徹底應對貧富不均的問題，故被富人視為夢魘。難怪即使加密貨幣尚未有法定地位，憑着不受政府監控的去中心化和存放在區塊鏈等特性，成為富人收藏財富的另類選擇。

這些年全球巨量的資產泡沫，是在洗劫窮人財富，令富者愈富，貧者愈貧。眼前的通脹巨獸，加息收水潮下資產價格大跌，蒸發巨量財富，是又一場全球財富大洗劫；在強美元下，弱勢者只會更難生存，包括窮人、窮國。再論大國博弈，變相也在互相洗劫資產，透過大洗牌爭奪話語權。

全球資產大洗牌，在世界經濟秩序重新建立出新的平衡點前，可能催生出「半球化」（東、西兩大制式）、經貿區域化與去美元化等過渡性的現象，並造就反轉傳統既得利益的數碼經濟、新能源等新興行業興起，當然也不能排除，最終還是得靠一場「實戰」作結。