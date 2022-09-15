功夫茶：連鎖餅店突結業　暫緩交租終爆煲

唔聲唔聲，又執一間；失驚無神，全線冧檔！各位，喺嚴厲嘅防疫政策下，加上環球央行持續大幅加息，銀行紛紛上調供樓息率，樓市冇運行，剛過去嘅中秋小長假，消費氣氛淡薄，即使做節，餐飲業生意都大不如前！

呢！專售高級糕餅嘅連鎖餅店Crostini日前突然喺社交平台宣布全線結業，事件引起大批顧客不滿！阿哥，水過留痕，雁過留聲！依家唔聲唔聲，嚇你一驚，全線十多間分店一夜間執晒笠！據悉拖欠僱員8月及9月份工資，估計涉及約100名僱員及約300萬元欠薪等補償。

員工無助，之不過，有顧客亦非常無助！有苦主伍小姐7月時用咗6,000多元買咗200張餅卡，佢無奈表示，好似佢咁嘅結婚新人，寄咗餅卡畀親朋戚友，如今全變廢紙，真係感到羞愧！餅卡變廢紙嘅苦主大有人在，佢哋成立群組，成員都超過300人。本報記者去過分店視察，但見不是拉閘就係已被木板圍封。

失失慌，害街坊！有苦主批評，明執都仲賣餅卡，中秋節前仲宣傳有優惠，跟住過兩日就全線摺埋，擺明Cap水呃人啦！苦主又呻：點解可以失驚無神話執就執，咁你叫買咗餅卡嘅人點算？消委會收到投訴，建議預繳式消費嘅苦主，目前盡量搵出單據，希望仍有機會分得「剩餘資產」喎！佢哋會作出協調，而海關又表示已就事件展開調查，並成立專隊協助受影響顧客。

嗱！餅店負責人曾接受媒體訪問，亦大吐苦水指全線11間分店共欠業主六、七百萬元租金，一時間去邊搵咁多錢交租，想搵新資金又不成。佢指政府推出暫緩追租安排，一旦3個月過後，業主一追租，仲要一炮過交番！霎時邊有咁多現金流回公司，你估啲錢真係樹上生㗎！冇錢交租，惟有結業一途！言下之意，頗有怪責政府好做唔做，官大一級壓死人，當初商界都話行唔通！就好似啲鼓勵先使未來錢嘅信用卡廣告，叫人笑住消費，狂買心頭好，好似唔使還咁！依家個道理一樣，暫緩交租唔等於唔使交租，3個月期限一到，呢條「暫緩追租安排」終變成壓垮駱駝最後一根稻草！

呢項政策嘅始作俑者係財政司司長陳茂波！一個人力小而任重，智小而謀大，梗出事㗎，睇幾時啫！疫下百業蕭條，經濟陷困局，社會復常無期，政府仲要「阿茂整餅」，添煩添亂！整餅都整到抬棺甩褲，失禮死人！再咁瞎折騰，想整餅都冇得整，港府呢間阿茂餅店都執埋！成個香港一潭死水，變成啞仔伸冤，無話可說！