正論：港人快被官餓死　防疫因時須變通

港府防疫措施張弛無度，愈加愈辣，本報嘗言港人不怕病死最怕餓死，可謂不幸而言中。昨日又傳來連鎖餅店倒閉消息，反映零售和餐飲市道奄奄一息，就連香港最引以為傲的金融業亦就快玩完，業界預期11月舉行的「國際金融投資峰會」，外資只會線上赴會，真人則轉投新加坡。專家敦促港府調整防疫措施，商界哀求當局解除入境禁令，無奈言者諄諄，聽者藐藐，高官無動於衷。

繼港大專家何栢良直指圍封強檢驗污水勞民傷財、徒勞無功、加劇市民抗疫疲勞後，醫管局前行政總裁梁栢賢亦忍不住在社交平台發文，揭穿港府高官所謂的Omicron變種病毒株死亡率高於流感，絕非事實之全部。梁栢賢指出，衞生防護中心數據顯示，目前本港確診個案總數為156萬，超過9,500人死亡，若由2021年12月31日起計算，第5波疫情主要由Omicron BA.2.2病毒株引起，粗病死率的確為0.6%，即死亡率是流感的6倍。然而，當局的統計數據並未將現時新一波疫情，與2至3月的第5波疫情分開。若只看放寬社交距離措施之後，5月起新一波疫情，即由BA.2.2、BA.2.12.1，以及BA.4或BA.5引起，粗病死率已下降至0.098%，與流感死亡率相若。他強調，分析數據要精準，死亡率會因病毒變種及社區感染情況在不同階段有所不同，不能「一刀切」計算，可謂擲地有聲。

顯而易見，梁栢賢這番說話是衝着特首李家超的「喊驚」言論而來，即Omicron變種病毒株死亡率為流感六倍，不能放寬防疫措施云云。的而且確，疫情不斷變化，感染和病死情況亦不斷改變，高官一味以半年多前的數據說事，儘管不能說是錯，但絕對不能反映最新情況。何況港人對變種病毒認識加深，早就不會如年初大爆發之時那樣徬徨，確診後知道如何按機制上報，也懂得往特別門診求醫，或以視像看病，更不會一窩蜂湧往急症室，在家休息數天便能痊愈。普羅市民也懂得因時制宜，為何港官偏要一本通書讀到老？

最不堪的是，港官不僅一本通書讀到老，直情是語不驚人誓不休，動輒拿「一老一幼」接種率不高做擋箭牌，一時危言聳聽，一時悲天憫人，但事實是否如此危急呢？目前一老一幼的接種率約七成，全港逾九成人口已接種兩劑疫苗，過百萬人染疫，專家當初所說的免疫屏障早已建立，港府至今不肯放寬防疫措施，便正如某些有識之士所說，非關乎科學，而是科學以外的原因。問題是，這些「科學以外的原因」不僅對精準防疫沒有幫助，更是摧毀香港經濟根基的推手，繼續閉關鎖港，限制活動，香港人不是被病毒毒死，而是被無能港府活活餓死。

可以看見，疫情爆發以來，已有多間大型連鎖店抵受不住嚴苛的防疫措施而結業，小企業倒閉更是不計其數，就連不少上市公司都業績見紅，失業和開工不足人口有增無減。港府只知大手筆注資挽救國泰和海洋公園，眼中全無小商戶和基層市民，防疫措施還一味加辣再加辣，慌死商界和基層死得不夠快；對市民逼針更是無所不用其極，圍封強檢擾民之至，疫苗通行證將不打齊三針者排除在社會邊緣，通關則遙遙無期。抗疫已經兩年零九個月，當市民已嚴重抗疫疲勞，當商界大叫「香港搞內循環等於內出血」，當專家以科學理據要求港府變通，當新加坡坐收漁人之利，偏偏港官依然好整以暇，以不變應萬變，究竟他們想將香港帶向何方，難道不需向市民交代清楚？

最令人刺耳的是，港官居然還大言不慚「香港要搶人才」，真不知從何搶起。金融界不斷警告，中外人才因港府過度防疫而不斷外流；多個大型展覽從香港永久轉投新加坡，會展業快被陰乾；多達45家航空公司停飛香港，國際航空樞紐不再。反觀新加坡全方位撳住香港來打，由吸引頂尖人才的簽證計劃，到急聘航空業人手，再到舉行「金融科技節」直接打對台，都在在預示香港已遠遠落後，風光不再。所謂時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。港府食古不化，拒絕因時制宜，最後必然餓死全港700多萬人。交出復常時間表，取消疫苗通行證，讓各行各業有飯可食，已是全民共識，不能再拖！