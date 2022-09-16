正論：綁架撕票極兇狠　危牆之下怎安心

君子不立危牆之下。近年移民潮愈演愈烈絕非無因，除了港府施政不濟、防疫措施過度嚴苛，迫使人們用腳投票的原因，還在於治安每況愈下。昨日本港驚爆綁架撕票案，一名疑因欠債遭綁架的中年漢，被兇徒撕票後再埋屍荒野，兩名涉案男子被捕時還神態自若在餐廳食飯，令人側目。香港淪為罪惡之城，多麼兇殘的案件也會發生，有條件者不走更待何時？

據了解，51歲男死者無業，其家人於本月5日收到電話，聲稱他欠債360萬元被綁架，要求家人代為還錢才放人。家屬隨即報警，警方調查後發現死者的私家車曾在粉嶺出現，至前日中午在粉嶺一間餐廳拘捕兩名綁匪，分別29歲及64歲，相信是死者的債主。有人供稱，10天前、即致電勒索當天已將死者殺害，並將屍體埋在打鼓嶺坪洋村附近山邊。警方初步相信綁匪將死者禁錮在供奉關帝的大王爺廟，廟內有血漬。目前兩名涉案男子以謀殺罪名被捕。

所謂舉頭三尺有神明。欠債還錢本來天公地道，但討債不果繼而謀財害命，綁匪還要在關帝面前行兇，殺人後繼續向死者家屬勒索金錢，埋屍後若無其事如常生活，堪稱冷血兇殘，思之令人不寒而慄。香港由過去世界有數的安全城市，淪為今日罪案橫行的亂邦危城，孰令致之？如果說港府和執法部門沒有除惡務盡，甚至開門揖盜，姑息養奸，雖不中亦不遠矣。

這些年，綁架案時有發生，例如去年12月，一名外傭及一名歲半大女嬰被擄後困在元朗八鄉大窩村一個廢棄貨櫃內；又如去年11月，一名39歲加密貨幣投資者被7名綁匪禁錮在南坑村。更不可不提，連鎖時裝店堡獅龍創辦人羅定邦孫女羅君兒標參案，轟動一時。可以斷言，隨着疫情重創經濟，愈來愈多人財政陷困，必然會有更多人鋌而走險，催生更多嚴重罪案發生。早前的銅鑼灣錶行劫案已是一例，而近日的網上騙案、港人被「賣豬仔」案此起彼伏，亦不過是冰山一角而已。

正如本報多次指出，香港萬惡之源來自本地黑幫，由於港府中門大開，對假難民無任歡迎，兩者臭味相投，一拍即合，衍生的罪案層出不窮。類似油麻地南亞幫劈友廝殺、印度漢遭南亞幫街頭亂刀施襲的暴力案件，隔三差五便會發生，市民惶惶不可終日。何況假難民膽正命平，為了錢充當黑幫打手，作奸犯科、放數追債、運毒販毒、無惡不作。本港治安一落千丈，全拜港府假仁假義所賜。

一個地方走背運完全有迹可尋。香港經歷多次政治動盪、無數街頭大小暴亂，國安法實施後本以為社會終於回復平靜，詎料假難民治安毒瘤作惡加劇，黑幫氣燄無比囂張。而在疫下經濟不景之際，街頭劫案頻生，綁架標參頻仍，弄得人人自危。經濟條件許可的中產市民固然移民遠飄，就連沒有經濟條件的年輕人也拿起BNO說再見。別問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為你我而鳴。顯而易見，香港由經濟到治安都敲響喪鐘，已到了不容港府置若罔聞的地步了。