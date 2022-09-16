產評：歐洲沉淪自討苦　亞洲崛起共創富

美國高通脹問題雖嚴重，但歐洲的經濟困局更令人擔憂，皆因俄烏戰爭下，能源短缺令歐洲經濟陷入停擺危機揮之不去，再加上美國猛力加息收水，強美元下歐元貶值壓力巨大。美國雖為歐洲的盟友，惟自身戰略油儲低企、油企又「利」字當頭，只怕幫不上太大的忙。歐洲經濟沉淪，歐元前景悲觀。反觀俄國能源和糧食轉向亞洲銷售，有助減輕區內通脹壓力，再加上亞洲諸地都關心疫後抱團圍爐搞好區域經貿多於不能「果腹」的意識形態之爭，「歐降亞升」的大趨勢，就成為世界新秩序其中一個雛形。

當俄烏起衝突後，美國是要藉機打壓積極推動去美元化的俄國經濟，歐洲被綑綁上美國「戰車」，共同向俄祭出史上最嚴厲金融制裁。可美國是石油淨出口國，受俄油停供影響不大。反觀歐洲，一直高度依賴俄國的能源供應，如此與俄交惡，顯然是不顧後果，自討苦吃。在能源短缺之下，歐洲工業基礎即使更強，都無用武之地。雖然歐洲已吸取教訓，着手從北非、中亞等地推動多元化能源採購，惟遠水焉能救近火？歐洲史上最大的能源危機，好可能在今冬上演。

能源困局之外，歐洲經濟另一催命符是美國大幅加息收水。強美元下，資金持續流出歐洲轉往美國，歐元已貶值到低於美元平價的水平。貨幣疲弱令主要以美元支付的進口商品變得更貴，企業成本上升，將進一步推高產品售價。在這非常時期，本幣貶值所帶來的出口優勢大打折扣，反觀貶值預期確立只會對歐洲資產造成更大沽壓，並增加金融動盪的風險。

歐盟自1993年成立，本欲促進區域經濟發展，提升國際話語權。可惜，歐盟內成員國非但語言、文化、歷史背景不盡相同，經濟體實力差異亦大。先別說英國已脫歐，就如最新在討論對俄氣價設上限的問題上，成員國遲遲無法達成共識，皆因對一些經濟實力較弱的成員國而言，此舉將加劇能源危機，是不能承受的痛。歐盟內部各自為政，要解決當前的經濟危機，實難樂觀。經濟差，歐洲政局動盪亦會接踵而至，罷工、示威陸續有來。政府欲向能源企業開刀，徵收「暴利稅」，勢必激化政府與企業之間的矛盾，最終可能得不償失。

這些年，歐洲經濟發展未盡人意，如今前景更顯悲觀。在投資者眼中，歐元誠然是不中用。全球5大貨幣之中，歐元本來居次席，惟隨着經濟沉淪，其市佔率將會被其他貨幣蠶食。撇除強勢美元，英鎊、日圓及人民幣兌美元皆在貶值，惟英國與歐洲同樣面對經濟危機，日圓在奉行寬鬆貨幣政策之下，日本央行至今仍僅維持出口術，沒有實際干預行動，意味日圓貶值尚深不見底。反觀人民幣以兌一籃子貨幣而言，貶值還是相對有限，且中國正加大力度救樓市、穩經濟。

環顧世界一盤棋，美國事事在搞獨強，歐洲又不爭氣，亞洲貨幣競貶，十足金融危機前夕。如今，市場正靜候世界經濟的拐點出現，即中國經濟走出疫情，全面復甦，才有望擺脫西方經濟逆風刮起的攬炒漩渦。