功夫茶：牛油都有致癌物　食物安全令人愁

吃、喝、拉、撒、睡呢5件「人生大事」，吃佔首要地位；而一日之計在於晨，返工返學前，唔少市民都習慣去茶餐廳、連鎖快餐店食個早餐，之但係有冇諗過，從晨早第一餐，已經攝入咗唔少構成對健康有風險嘅食物？

港式早餐，老人家或退休人士就習慣上酒樓歎一盅兩件，年輕一輩多數沙爹牛肉公仔麵、火腿煎雙蛋、牛油多士、菠蘿油之類，即使各式三文治，都免不了塗一層牛油，貪其香滑，有唔少餐廳亦愛以牛油來煎豬扒、牛扒，要言之，唔少料理都會用上牛油，可見牛油幾乎係市民每日常接觸嘅入口物！

國以民為本，民以食為天！有個笑話說兩人喺廁所碰面，都要禮貌互相問句：吃了嗎？可見「為食」係人生目標，之不過，可有想過「病從口入」？各位，消委會發現大部分人造牛油含有毒物質、基因致癌物。

消委會早前測試咗28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬，發現全部12款牛油，均沒有檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD）或基因致癌物環氧丙醇，但其總脂肪、飽和脂肪酸以及反式脂肪酸含量相對較高；而16款含植物油成分嘅人造牛油及塗抹醬，雖然有助減低壞膽固醇水平嘅單元或多元不飽和脂肪酸嘅平均含量均較高，當中卻有超過80%檢出有毒物質氯丙二醇、近94%檢出基因致癌物環氧丙醇。有一、兩款更超出歐盟標準10多倍甚至20多倍。對呢啲牛油，食安中心其實是否應該禁售，以保障市民健康？

嗱！消委會指出，氯丙二醇脂肪酸酯係油脂喺超過攝氏160度高溫脫臭加工下，和氯化物產生反應下形成，當喺人體胃腸道內被水解，會釋出有毒嘅氯丙二醇。根據實驗動物結果顯示，長期攝入過量會損害腎臟嘅功能、中樞神經系統及影響雄性嘅生殖系統；而縮水甘油脂肪酸酯（glycidylesters，GE）係油脂喺超過攝氏200度脫臭加工過程中形成，GE會喺胃腸道內被水解並釋放出基因致癌物環氧丙醇，故此消費者應盡量減低從食物內攝取。

各位，相信讀者未必有興趣研究咁多化學分析！總之，每次消委會化驗親嘅日常食品，無論餅乾、薯片、肉丸等，通常都唔慌好！今次亦不例外，食個菠蘿油、牛油多士，日積月累下，都會有機會損害腎臟功能甚至影響生殖系統！呢，鍾南山院士曾坦言，食品安全問題日益嚴重，長此以往，50年後大多數人將喪失生育能力！睇過消委會呢個調查，你會戒牛油唔食麵包嗎？依家多數食物都有安全問題，講真，要食得安心，睇怕做神仙都難，皆因吸風飲露，空氣都嚴重污染啦！前世！