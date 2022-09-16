世界視線：烏軍反攻現突破　俄烏戰爭更殘酷

烏克蘭處心積慮的9月北方大反攻實現了！先前烏軍在南方赫爾松的佯攻，使俄羅斯調派部分北部兵力往南方，烏軍赫爾松的反攻失敗，作出極大犧牲，使俄軍更放鬆了戒心。更且俄羅斯的情報也出了嚴重錯誤，竟然毫不察覺烏克蘭大量集結兵源在北部的反攻部署。

在戰術上，烏軍大範圍分散不同部隊多線滲透入侵庫皮揚斯克、依久姆及巴拉克列亞範圍，避免大規模軍隊一起進軍，躲過俄空軍及地面重炮火毀滅，更借助一些早已潛入的俄軍腹地游擊配合支援，使俄國守軍措手不及。烏北這一帶俄軍本身沒有大量兵源，也延線太長，遠遠超出了頓涅茨克及盧甘斯克可穩守的範圍，最後俄軍選擇全面退卻以減輕損失。烏軍反攻其實是找軟柿子捏，由於沒有堅強俄軍戰線，進佔更勢如破竹。

這一仗對澤連斯基政府很重要，先證實過去北約國家已經確定有不少於530億美元軍事及經濟援助，加上對烏軍的作戰訓練，如今起碼有一定成效。西方著名軍事專家斯科特‧里特（Scott Ritter）指出，自2月戰爭開始以來，北約國家有大量軍事裝備、作戰訓練、物流及資訊情報的支援，如今戰場的總指揮已由北約軍事高層擔任，過去蘇式烏克蘭軍隊已經有了根本改變，它其實已漸漸轉化為「由烏克蘭人組成的北約軍隊」。

這場勝利有助烏克蘭可以向北約國家要求更多援助，對消耗俄羅斯可以產生更大的作用。不過，烏克蘭這次戰術勝利使烏軍大量集結在新佔領地，俄羅斯不會善罷甘休，在俄軍統整後大有可能全面伺機打殲滅戰。俄烏戰爭總態勢仍沒有改變，只會更慘烈。

如今俄烏戰爭雙方已經到了更殘酷及不擇手段的地步，烏克蘭炮轟扎波羅熱核電廠，用殺害或迫害手段報復「烏奸」，推行白色恐怖統治。而今次俄羅斯失利就改變策略，利用美國過去對付伊拉克、塞爾維亞、利比亞、敍利亞等國的殘酷戰爭方法，入侵除了摧毀軍事目標外，也全面打擊所有民生重要基礎設施，俄軍開始全面摧毀全烏大城市的水電、交通、通訊設施，使烏克蘭社會癱瘓，人民無法過冬，更多難民會湧入歐洲，使歐洲無法承受。

看來烏克蘭也會報復，向俄本土及克里米亞轟擊，這種社會滅絕手段只會造成更大仇恨，停戰妥協更困難，這才令全世界更擔心！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻