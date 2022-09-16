英女王逝世，英國駐港總領事館外成花海，港人悼念者眾，顯示香港回歸25年後還有不少人親英戀英。觀乎在領事館外排隊的悼念者，不僅有年輕人，還有不少中年人，他們不像年輕人，對英國統治的感覺只憑別人告訴，不知真偽，中年人應在回歸前生活，知道英國統治的實況。

不過，英國是在上世紀70年代才由麥理浩來港整頓吏治與施政，一改傳統殖民的貪污舞弊和無法無天。以70年代初起，五、六十歲的人會經歷麥理浩的新政。70年代也是香港經濟起飛，他們感受的殖民政府之統治，遠勝六、七十歲的老人。

不少較我們年輕的，因殖民政府的專上和中等教育不普及，認知和社會經歷的層面，超越不了香港的殖民社會，也容易把當時的香港與內地比較，肯定殖民政策，否定內地的發展。這種思想形成之後，即使內地發展很多方面超越香港，亦不易轉變，以老印象來作兩地比較，還會加上對內地急速發展酸溜溜的感覺，總是找例子來證明港人比內地人先進、文明。

香港作為殖民社會的歷史，對港人的身份認同會有巨大的扭曲。回歸之前的認同問題並沒有出現，一是無知，不認識和不懂歷史，忽視政治；二是一切以賺錢為目標，不擇手段，也不理會社會道德傳統。二者都可是英國政府奴化教育與殖民體制的作用。

這樣便有不少港人眷戀英國，也以移民英國為榮，寧作英國的乞丐，也要捨棄香港，否定中國，這應該不難理解。事實上，這幾十年用各種途徑來港的內地移民，便已是自我挑選的一群，為了個人的利益與發展，甘心捨棄家鄉、家人，不願在內地打拚。他們不同清末民初的「豬仔工」，為貧窮所逼，但始終以「唐山」為根。至於今天香港與內地中產乃至精英之移民，對家國家人的感情更是淡薄如紙。即使他們真的變成他國公民，對當地也多缺歸屬感。對這類人，大道理是說不通的，小道理如英國沒落，他們不懂也不願了解，對殖民主義、帝國主義禍害的歷史更會斷然否認。而這類人，不限於港人和部分內地人，全球各國的難民、合法與非法移民也盡多此類。

因此，不少港人為英女王逝世而痛哭也可理解。只是令人奇怪的是，不少前英國殖民地沒有出現香港這種現象，是英國在香港統治較好，抑或是這批港人特別？