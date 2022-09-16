美國參議院外交關係委員會推出《2022年台灣政策法》草案，據稱是為了「嚴厲阻止大陸武力犯台」，包括4年內提供45億美元軍援台灣，並賦予台灣「主要非北約盟友」地位。

看這架勢，發展下去，美國就會拉北約介入台海衝突，軍事阻撓大陸武統台灣。這個《台灣政策法》還要把駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」，美國在台協會處長任命依照一般美國駐外大使提名程序，須經參議院確認同意。這是明目張膽的要搞美台「隱性建交」，且是「大使級」——最高級別的外交關係！

對此，中國駐美大使秦剛早在8月就警告美方，若法案通過，中美關係將面臨瓦解。甚麼是「面臨瓦解」？秦剛沒有細講。然而無論甚麼事、甚麼關係，「瓦解」這個描述很嚴重，中美關係和現代國際社會任何國與國關係一樣，兩國政府的合法性要互相承認和尊重，這是兩國能夠建立外交關係的基本前置。合法性政府在外交關係互認上只能有一個，如果有一方承認或變相製造第二個「政府」，即屬非法行徑，兩國外交關係就會瓦解。

美國現在搞的這個《台灣政策法》，就是企圖把中華人民共和國擁有主權的台灣、因中國內戰而遺留的「割據政權」，弄成一個有國家地位的政府，並且與之建立「大使級外交關係」，其惡果必然是中美關係瓦解，斷絕外交關係。一旦出現這種狀況，中國政府只能決心中美斷交，絕不能讓美國製造「兩個中國」、「一中一台」得逞。

美國人在《台灣政策法》中的這個「外交」動作，是和45億美元軍事援助、招引北約干預台海衝突、支持台灣當局「倚美謀獨」相掛鈎的，這是擺出要和北京決戰的架勢，北京沒有半點退路。美國出此狠招，比唆使「北約東擴」逼俄羅斯為了保衞國家安全打烏克蘭還陰毒，北京根本的反制之道是要早日解放台灣！