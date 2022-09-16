所見既可駭，所聞良可悲。看見英國駐港總領事館外不少人為英女王哭喪的畫面，不禁想起魯迅這番話：「做奴隸雖然不幸，但並不可怕，因為知道掙扎，畢竟有掙脫的希望；若是從奴隸生活中尋出美來，讚嘆、陶醉，就是萬劫不復的奴才了。」確實，香港至今還有許多萬劫不復的奴才，他們總是刻意從過去的奴隸生活中「尋出美來」，自我陶醉。

不是說悼念英女王有問題，死者為大嘛，表達對一位逝者的尊重當然沒有問題。問題在於有人利用哭喪進行政治表態，為殖民統治塗脂抹粉，為前朝政府歌功頌德，這不僅是奴才基因作祟，更是別有居心。有位資深戲子聲稱：「英女王是我的長輩，看着我成長到老矣。香港在她的庇蔭下，人間福地……」他是不是想太多了？英女王高高在上，怎麼可能看着一位香港戲子成長到老？至於說英女王庇蔭香港，更是不知所謂，若不是香港幾代人辛勤努力，加上背靠祖國內地的天時地利，香港能成為人間福地嗎？與英女王有何關係？她為香港做過甚麼貢獻？

所以說，做慣奴才難自棄，香港已經回歸25年，那班孤臣孽子依然對洋主人念念不忘，可謂奇哉怪也。他們一直在自欺欺人，把殖民統治說得多麼民主文明，把前朝歲月說得多麼幸福美好，因此蒙蔽了許多無知的年輕人。

沒有歷史就沒有根，許多年輕人缺乏國家民族觀念，就是因為從小接受沒有歷史、沒有根的殖民教育，嚴重扭曲了國民身份認同。不少人更以中國人身份為恥，以致認賊作父，將他國當祖國，將女王當主人。有班人經常舉着英國旗招搖過市，甚至要求英爹再次君臨香港，這種丟人現眼的事大概只有香港才會發生。也許，這些人對歷史一無所知，甚至不知當年英國通過鴉片戰爭強佔香港的醜惡行徑。他們口口聲聲追求民主，卻刻意迴避過去殖民統治下的香港根本沒有民主可言，港督是英王委派的，英王本身更是封建世襲的。

歸根究柢，香港回歸後沒有去殖民化，正是殖民幽靈一直揮之不去的主要原因。回歸25年了，依然到處可見殖民印記，海港、公園、道路、醫院、學校、公共建築等等，不是以英國王室成員命名，就是以歷任港督命名，甚至連法官頭上那頂殖民假髮也捨不得摘掉。香港不是殖民地，勝似殖民地。