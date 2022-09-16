新冠疫情連續多日回落至單日新增7,000多宗，專家相信高峰已過，惟港府繼續懶理。醫管局表示，鑑於入院的新冠病人大增，非緊急服務已因疫情縮減30%，較早前亦已將多間普通科門診暫停服務或改為局部應診。可以想像，一些排期已久的非緊急手術可能被延期；基層家庭生病亦只能轉向私家醫生或急症室求醫。問題是，當變種病毒的死亡率已經降至0.098%，比流感的0.1%更低，是否有必要犧牲其他病人福祉來全力「招呼」新冠患者，令人疑問。

正如醫管局前行政總裁梁栢賢所說，若以5月起由變種病毒引起的新一波疫情計算，粗病死率已下降至與流感死亡率相若，港府不應「一刀切」計算死亡率。這樣說絕對有的放矢，皆因疫情不斷變化，現在流行的BA.4或BA.5的變種病毒，跟年初的BA.2.2已經不同，絕大部分患者感染後症狀輕微，留家數日便自行痊愈。偏偏港官至今仍在喊驚，動輒拿「一老一幼」說事，這分明就是擺長者和兒童上枱，當成自己不作為的遮羞布。

更令人摸不着頭腦的是，港官老是拋出「躺平」一詞支持自己繼續擾民，更將免檢疫入境、與國際通關同「躺平」掛鈎，將兩者置於對立面。港大專家何栢良直指「躺平」不是科學範疇，考慮防疫措施只可講科學理據和分析，相信政府一直不肯放寬防疫安排，當中有非科學的考慮。好一句「非科學的考慮」！多名專家先後為放寬防疫提供科學理據，商界要求免檢疫入境挽救經濟講到「牙血都出」，偏偏港官置若罔聞。如果當中有「非科學的考慮」，到底是甚麼，市民絕對有權知道。如果說有人盲目擦中央鞋，犧牲特區經濟也在所不惜，「非科學的考慮」會否就是這個原因？