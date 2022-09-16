世界在變，人的學習模式也得與時遷移。筆者年少時，很多同伴都渴望能廣學多聞，成為一部「行走的百科全書」。那時不少人拚命啃書，千方百計培養更快的閱讀速度與更強的記憶能力。要是能認識一位長輩或朋輩，他博覽群書，我便羨慕得不得了，可以跟此君做朋友，也是與有榮焉。

晃眼間便過了二、三十年，我頭上除了多出幾根白髮之外，環境看似沒有甚麼改變。然而，一切卻已不同，世界進入了網絡時代，這年頭人人都可以成為「行走的百科全書」。古今中外、上下數千年的知識，你只消按動鍵盤，倏忽間便能盡現眼前，即使再生僻的內容，也能輕易找到。

某天，我讀已故粵語流行曲大師黃霑的著作，他在書中寫到：「江宏，是當年絕無僅有的男歌手，他嗓子雄渾而圓，入耳舒服得很……業餘而具一流專業水準，江宏大哥這樣的身手，至今無人能及。」作為業餘歌手，能夠當得起黃霑如此推許的，實在罕有，但是我們這一輩，又有誰聽過江宏的名字呢？換作是從前，你一時間要找江宏的作品來欣賞、學習，恐怕是千難萬難，然而當日我隨便抓起手機，鍵入「江宏」二字，不消5秒鐘，他那「雄渾而圓」的歌聲便緩緩入耳，陪伴我度過了半個悠長的下午。

以往，知識多寡是辨別人們孰強孰弱的重要指標，今天卻不然，大部分的知識和資訊都放在同一個水池，人人都可以舀取。彼此所差，只是在雜然紛繁的訊息世界之中，誰更懂得去判別、篩選和運用而已。筆者常說，當代人的判斷能力愈趨不濟，資訊愈多反倒使他們頭腦更亂，所以曾打趣地提出，大學應增設一個判斷學系，以應付時代所需。這個建議，我至今堅持。