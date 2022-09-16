不知是不是衞生防護中心「同心抗疫 切勿鬆懈」宣傳片日播夜播的關係，不少人誤以為「抗疫最緊要唔好鬆懈」等同於「唔好鬆綁」，所以即使「新冠似流感，死亡率均等，係時候解禁」，港府防疫措施還是繼續抱殘守缺，高官始終仍是無動於衷，懶理百業「紮炮」受困。

別的不說，就說香港至今仍然以「3+4」入境檢疫措施刁難旅客，令香港失去了遊客生意這條大水喉，不但零售和餐飲市道奄奄一息，就連天星小輪的乘客量也錄得驚人下跌，小輪公司指持續的入境防疫限制令乘客量銳減，目前每周平均至少蝕100萬元，負債已經增至6,600萬元，可以預期，入境檢疫措施再不鬆綁，沒有遊客慕名而來乘坐小輪欣賞維港景色，本地市民則被港鐵東鐵過海線撬走，金礦終究也有被掏空的一日。

諷刺的是，當局以「第5波疫情的死亡率是流感6倍」及「一老一幼接種率不高」，試圖合理化入境檢疫辣招，卻被醫院管理局前行政總裁梁栢賢打臉，指5月後的疫情混合了BA.2.2、BA2.12.1、BA.4和BA.5多種變種病毒，故5月至今的新一波疫情粗病死率已下降至與流感的死亡率相若。對於當局另有一套的數據解讀，明眼人早已不陌生，譬如說日前公布的死亡數字，「離世的八男兩女患者由72至99歲，4人未打齊3針疫苗」，那麼請你猜猜餘下那6人已打了幾針呢？

有人喜歡搬出「流感康復就無事，新冠病愈仍有機會出現長新冠」來百犬吠聲，卻總不見有去信藥廠要求研發接種後不會照樣染疫、播疫的疫苗，更遑論能指出任由內地民眾零針入境兼獲發疫苗通行證，這並非怕有人帶病毒入境，而是無法防止有人在港染疫再在食肆傳給港府好像很關心的一老一幼。