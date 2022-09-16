近年單邊主義思潮橫行，地緣政治日趨複雜，我國提出共建「一帶一路」倡議和緊扣人類命運共同體的紐帶。香港作為共建「一帶一路」的積極參與者、貢獻者、受益者，隨着疫情漸穩，不少地區放寬入境檢疫政策，更應尋找新的增長點，開拓多邊商機。

筆者上周與所屬政黨議員出訪東盟，說好香港故事。筆者團隊到訪印尼，當地人口超過2.7億，平均年齡約29歲，在東南亞中較年輕；天然資源豐富；數碼科技與工業雙軌發展；來年擔任東盟輪值主席國，國際重要性不言而喻。在短短幾日行程，筆者團隊與當地13個商會、逾百名商界、企業管理層、社會領袖等各界人士交流，亦與中國駐印尼陸慷大使及香港駐當地機構代表會晤。

篇幅所限，筆者先談兩點。一、部分印商對香港現況存誤解，香港過去亦未充分突出自身國際金融中心、全球最大離岸人民幣業務樞紐、亞洲基金管理樞紐等優勢，印尼工商界不會首選前往香港落戶、融資上市。筆者促請政府針對印尼及其他東盟國家，整合資源，多舉辦博覽會及考察，促進兩地貿易流和投資流，發揮樞紐平台作用；大力吸引東盟學生到香港就讀；推動印尼及香港商界合作到大灣區發展。二、雅萬高鐵是由印尼當地興建的路基，配合國家生產的路軌及列車組合而成，帶來產業提質升級、人文交流。印尼是很多國企及民企「出海」東盟的首選市場，對香港的融資及法律等專業服務有一定需求，政府應協助業界開拓市場。

筆者促請港府把開拓東盟市場置於更高層次，有目標有行動，制訂政策積極把握東盟機遇，發揮聯通國家和國際橋樑角色，貢獻國家所需，發揮香港所長。