中國有句老話罵那些忘祖忘宗的不肖子孫，叫做「認賊作父」。拿來對照那些在殖民主義長期統治下早已忘記自己是中國人的人，忘記香港是被英國帝國主義通過鴉片戰爭的侵略及滿清政府的腐敗無能，簽訂不平等條約佔領的國恥，竟然對侵略、壓迫我中華民族的敵國女王的死訊痛哭流涕，如喪考妣，簡直丟盡了中國人的臉。

更可恥的是，香港某電視台在新聞報道時間和整天的新聞台報道中重複一個鏡頭：一對母女去英國駐港總領事館弔唁時，女兒說英女王如她的嫲嫲，「好唔捨得！」直是令人骨痹和打冷顫！試問電視台的編導，為何這樣刻意散播忘祖忘宗的殖民地奴才意識？難道電視台可肆意藉新聞報道散播戀殖情意結，為殖民主義歌功頌德嗎？

由1840年英國發動鴉片戰爭開始，到1997年中國政府恢復在香港行使主權的150多年間，英國對華的侵略戰爭和強加的不平等條約進行掠奪還少嗎？英王皇冠上的珠寶、倫敦大英博物館的藏品不是充斥賊贓嗎？近年美英為首的「新八國聯軍」狼狽為奸、支持黑暴「港獨」的新仇舊恨，凡是有血性的中國人都不會忘記。近日香港英使館門外的弔唁人龍中竟出現青年跪地嚎哭如亡父母，甚至有為父者以「米字旗」裹其嬰表忠，正正說明個半世紀殖民統治遺毒和戀殖情意結病發的奴才相，揭露出回歸25年沒有加強愛國主義教育及去殖化的惡果。

反觀老百姓尚知廉恥，懂得「不知史、不知恥」和國弱「畀人恰」的痛苦。日本佔領香港前後，酒店餐室的工人在英國人經營酒店工作，被迫要戴卜帽、紮褲腳，被迫用背脊當枱簽單，工人收工被「阿差」（印籍保安）搜身侮辱，小販黃水祥被踢死等等民族壓迫事件，歷歷在目。