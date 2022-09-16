政府無能，靠害全民！呢，一個「禁追租令」搞到各行各業水深火熱，正一「阿茂整餅」，仲嫌經濟唔夠衰，一味添煩添亂！餐飲及零售界人士表示，暫緩追租條例喺7月完結後，部分業主隨即追回拖欠租金。餐飲聯業協會會長黃家和稱，8月時約有六成食肆即6,000至7,000間收到追租信；若業主與租戶本月仍傾唔掂，預料有2,000間食肆受影響！

各位，疫情苦纏本港近3年，港府防疫不思變通，除咗谷針就係喊驚，應該係解禁時候，港府依然嚴加防疫，唔理專家勸喻，亦無視本報忠言苦諫：再唔鬆綁，遲早出現「餓死多過病死」！

飲食業被追租追到氣咳，全線結業嘅Crostini亦係死於「阿茂整餅」！其創辦人亦呻，政府暫緩追租安排結束後無法交租，生意又滑落，邊有咁多現金，一直有與商場商討租務，但處理唔到，冇辦法經營落去，惟有執笠！事實上，目前通關仍未見曙光，零售業難以復甦，唔排除零售商戶生意差，加上被業主追租嘅情況下，或會出現結業潮。

睇嚟，港府仲一味對疫情喊驚，各行各業恐怕會死多幾錢重，不難再掀起倒閉潮，十舖九空，都真係多得阿茂呢個整餅佬咯！民生多艱，有政黨建議港府明年派1.2萬元消費券，即平均每月1,000元。

睇吓股市低迷，樓市不振，就知即使再派消費券，都只係得阿茂狂呼：齊齊消費，帶旺經濟！旺條毛咩？一街吉舖，滿城冷落，失業或開唔足工嘅基層，就好似浮萍無根，仲有心機笑住消費？既然傳染病專家都說「新冠似流感，死亡率均等」，為免基層市民餓死多過病死，係時候有序復常啦！盡快放寬入境檢疫安排，撤戶外口罩令，切勿再蹈「阿茂整餅」覆轍，香港先會展歡顏！