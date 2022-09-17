正論：復常遙無期　香港居不得

正當本港所有經濟數據皆極不樂觀、商界高呼「搞內循環等於內出血」之際，港府對於何時讓社會復常、何時與國際通關依然不置可否，反而卯足全力與專家「開火」。醫衞局局長盧寵茂不點名批評，有人指第5波新冠死亡率與流感相若是以偏概全，「無視數千死者不幸」；專家旋即駁斥，「有些人拖着復常後腿」。香港經濟已經奄奄一息，暫緩追租令一過，隨時有數千間食肆結業，加上會展業、金融業、航空業紛紛轉投新加坡，港府卻依然視若無睹，一味忘乎所以「打嘴炮」。這就難怪愈來愈多人用腳投票，皆因香港已經不再宜居！

醫管局前行政總裁梁栢賢日前在社交網撰文，指5月起新一波疫情由BA.2.2、BA.2.12.1，以及BA.4或BA.5引起，粗病死率已下降至0.098%，與流感0.1%死亡率相若，反駁特首李家超所說，「Omicron變種病毒株死亡率為流感6倍，不能將之當成流感看待」論。其說法亦得到多位港大專家支持，何栢良便指出，本港第1至4波新冠疫情粗死亡率為1.68%，第5波則為0.77%，最近更大幅下降到0.11%，應取消封區強檢、食肆每枱人數上限和表演處所容納人數上限等；港大醫學院另一教授金冬雁同樣認為，目前疫情與年初第5波完全不一樣，反而與常見的呼吸道疾病的流行相像。可見數據會說話，疫情也會變化，當局一味拿着半年多前的數據說事，堅持反對撤銷防疫措施，到底是不能也，還是不為也，不問可知。

事實上，自5月放寬防疫措施後，本港疫情一度下跌致單日新增只有三位數，直到近月才反彈至過萬宗的高峰，刻下又見回落，可見起起落落已成常態。何況香港過去4波疫情，時間跨度都不會如第5波長達9個月這麼闊，為何港府不將最近疫情反彈當成第6波，偏要一律歸納為第5波？這樣統計死亡率明顯有欠公允，也是另一種以偏概全。

再舉個實例，有四口之家連同工人近日確診，源頭是戶主小女兒在幼稚園受感染，迅速傳播全家。他們確診後按機制上報衞生署，並向私院以視像看病，服藥後在家隔離至第5日，所有人均告痊愈。作為「源頭」的小女兒只有3歲，並無接種疫苗，也沒有出現港官所謂的「一老一幼」高危情況。相信這個例子頗為典型，正是目前香港社會的真實情況。港府不惜耗用大量人力物力去防一隻堪比流感的病毒，連醫管局部分非緊急服務都要暫停，犧牲基層病人福祉。殺雞用牛刀是否值得，怎能不令人懷疑？

無獨有偶，本港商界一些重量級人物近日亦紛紛痛陳利害，直指香港再不與國際通關，各行各業必然死得。這些都是社會頭面人士，若非情況危急，不可能跟政府唱反調，難道他們所說的話還不值得政府重視？可以看見，在嚴苛的防疫措施底下，過去一年，4個大型國際展覽先後轉投杜拜和新加坡，香港國際會展中心風光不再；45家航空公司停飛香港，國際航空運輸協會總幹事對於香港不再是國際航空樞紐表示「十分遺憾」，新加坡樟宜機場則取代香港成為亞洲區最繁忙機場。更不堪的是，隨着「禁追租令」完結，8月約有8,000間食肆遭業主追收累計欠交的租金，業界預期多達2,000間食肆因未能繳付欠租而陸續出現倒閉潮。結業倒閉直接衝擊基層民生，偏偏港府對商界人物的說話置若罔聞，對基層苦況同樣視而不見，究竟香港還要衰到甚麼程度，才能得到港官重視？

數字不會說謊。截至本年中，香港淨移出人口高達11萬，創回歸以來新高，而且移民潮仍未見頂。難為港府不為所動，甚至不承認移民潮存在。連本地人才都無法留住，還談何「香港一定會搶人才」？必須指出，香港一直靠食四方飯過日子，是個宜商宜居城市，閉關鎖港令香港優勢盡失，無異於自毀長城。人們實在不明白，變種病毒早非原始病毒，殺傷力早已大減，何況現時死亡率同流感相若，還不與國際通關、讓社會復常，原因到底是甚麼？港官動輒拿「一老一幼」疫苗接種率不高為擋箭牌，但究竟要有幾高的接種率才滿意，港官卻說不出究竟。若「一老一幼」堅持不打針，敢問香港是否永不通關、永不復常？

時間不等人，何況香港已經失去太多時間。新加坡不僅11月舉行「金融科技節」直接與香港的金融峰會打對台，12月更會舉行渣打馬拉松，擺明全方位搶客。反觀港府連11月的渣打香港馬拉松能否舉行都拖拖拉拉，結果田徑總會昨日無奈宣布取消。顯而易見，港官根本不讓港人過正常日子，也不讓各行各業有生路可行，專家諷刺有些人是「金融間諜，想拖垮香港經濟」，雖是戲言，但不中亦不遠矣。