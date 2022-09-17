娛圈單打：MIRROR何時可復工　大約不用等過冬

自紅館演唱會發生嚴重事故後，MIRROR 12子一直神隱，但對於這隻會生金蛋的鵝，其所屬電視台怎麼可能無限期讓他們停工？有指12子即將在10月復工，姜濤主演新劇可能同大台台慶劇對撼，其他成員的影視作品亦魚貫登場，本報更獨家拍得教主Anson Lo與花姐出門睇試片。看來，MIRROR全面復工已是寫在日程上。

粉絲對此固然高興，然而阿Mo仍然臥床，其他受傷舞蹈員更是鮮有人關心，加上政府的調查報告仍未完成，MIRROR急不及待復工是否合適，令人疑問。要是12子興高采烈勁歌熱舞，再看阿Mo慘況，人們必然會將兩者聯想；甚至乎，只要他們一踏台板，塌屏幕的一幕，隨時又會在人們腦海重現。

當然，是次事故，MIRROR也是受害者。明明首次踏足紅館吐氣揚眉，偏偏發生史上最嚴重意外，如日中天的事業被迫煞停，更要面對「我不傷伯仁，伯仁因我而傷」的內疚，心理壓力之大可想而知。但無限期停工也不是辦法，何況香港已經許久沒有出產過這麼耀眼的新星，連無法現身宣傳的電影都大收旺場，當知號召力驚人。較理想的做法，除了先讓個別成員以影視作品試水溫，在正式合體前，12子必須以誠懇態度一起面對傳媒交代事件，更要向所有傷者致歉。

所謂經一事，長一智。電視台因為捧紅了MIRROR，上上下下飄飄然，由管理層到個別藝人皆出言不遜，對友台百般揶揄，完全不知尊重為何物。更令人難以接受的是將粉絲當成提款機，入了歌迷會也不保證買到演唱會飛，甚至以綑綁式銷售「焗」粉絲購買不必要的服務，換取一張入場券。趁着MIRROR復工之機，必須一洗急功近利的作風了。