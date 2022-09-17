世界視線：俄失利於戰術　烏取決於美國

烏克蘭戰爭裏，俄羅斯是獨自對抗美國及整個北約，基本上是以弱抗強。在烏克蘭一方，烏政府只是前台表演，專注外交與公關，戰場上是美國用烏克蘭兵力和北約而來的僱傭兵與武器，在美國的全球電磁戰和情報指揮下作戰。戰場外，則是整個G7發達國家集團在美國帶領下對俄羅斯施加多重制裁。而俄羅斯是俄軍與烏東武裝民兵的合作，中國、印度等或許還有石油貿易等的資金支援。

在後勤供應方面，美國是動員G7國家捐出武器庫存和全力生產來維持戰場上的消耗，資金來自美國的濫發美元和強迫歐盟支付。俄羅斯主要依靠本國庫存與生產，或許最近可加上北韓與伊朗的小量供應，所需經費大多來自石油、天然氣等的出口收入。兩相比較，俄國軍力、財力和工業生產能力均比不上美國的G7集團，前段時期能取勝已是出人意表，且在製造歐盟能源危機方面的進取成就，大有可能在戰場外打贏這場戰爭。

最近戰場上俄羅斯的失利，反映俄國的戰略戰術失誤。開戰以來，俄羅斯一直高度克制，刻意保存烏克蘭的基礎設施，主因是俄羅斯的目標只是打掉烏克蘭中的法西斯分子，不是對烏國的全面開戰，而是把烏克蘭社會一分為二，着眼於戰後與烏克蘭的合作發展，因而盡可能保存當地的基礎設施。此外，俄羅斯不想與美國公開作戰，故留有餘地。俄國堅持的只是特別軍事行動。

可惜，俄國是低估了美國參與的決心與程度，也缺乏了解2014年以來美國及北約在烏克蘭的軍事準備，致多方失利。今次在烏東戰場被烏軍逆襲取勝，亦是來自這種過度克制的戰術後果。

烏克蘭總統澤連斯基揚言可以打敗俄軍，應是言之過早。俄羅斯總統普京在戰場失利的反應是改變戰術，開始全面作戰，轟炸烏克蘭仍然控制土地上的基建設施。烏軍反攻，死傷慘重，後方基建破壞，後勤會大受打擊。烏軍深入，亦有機會被俄軍包抄斷絕後援和後勤供應，急攻不下便會被包圍，形勢可以急轉直下，關鍵是俄羅斯怎樣調動，怎樣改變戰術，以及能否成功？

若美軍還是不敢直接出兵，德法猶豫，單僱傭兵與烏軍未必可抵禦俄軍反攻，戰場上還要看這一個月的演變。10月下旬歐洲已入寒冬，戰場外歐盟能否堅持抗俄援烏呢？

研究所所長 陳文鴻