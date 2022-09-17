功夫茶：塌樹反車冇停過　邪嘢循環禍香江

千流競奔於地下，只睇水面，以為平靜，實有暗湧！之不過，香港厄運已浮晒上面，好似上香打乞嗤──噴到一面灰啦！衰嘢邪嘢一單接一單循環不息，都真係應接不暇，睇怕算算流年，卜筮問前程，都係屎忽窿生瘡：無眼睇咯！

四面雲山誰作主，一頭霧水不知宗。發生喺香港嘅無厘頭怪事，真係多到你唔信！呢嗱！尋日早上約7點40分，何文田巴富街合一堂學校對開，行人路上一棵約10米高鳳凰木失驚無神突連根拔起塌下，壓毀停在紅燈前一輛校巴及3輛私家車，校巴車頂凹陷，擋風玻璃爆裂脫落，男司機被擊中，幸好只是手部受傷；其餘各私家車分別有唔同程度損毀，其中一名司機亦報稱受傷。不幸中之大幸，係冇搞出人命，阿彌陀佛！

各位，除咗無喇喇冧大樹，尋日凌晨零時又有一單發生喺大埔嘅交通意外：一名29歲女子駕駛私家車，沿汀角路往大美督方向行駛，至近江庫花園對開時，疑因3隻牛牛正橫過馬路，司機扭軚閃避，期間失控剷上路面左側花槽後反肚，女司機頭部及雙手撞傷，自行爬出車外待援，呢單算牛嚇人，好易暈！總算又執番身彩！

呢！問神卜卦，如果唔靈，亦可以有唔少遁詞，譬如話：命之外仲有運！俗語都話，一個人衰起上嚟，行路打倒褪，瞓覺腳抽筋！而一個社會，若然「天地閉，賢人隱」，都好大鑊！是禍躲不過，香港近排邪嘢循環不息，命途多舛，可以走嘅不會留，唔通「福地」不再，連地運都有問題？

各位，前述無風無雨卻無端冧大樹，女司機避牛牛炒車反肚；之前紅館塌屏幕事故，令舞蹈員阿Mo頸椎重創；又有油麻地母嬰健康院停車場發生鐵閘倒塌，壓死一名43歲女保安員；又有「冧一支天秤，毀三個家庭」慘劇！仲有吖！毒品案、非法樓上吧、假難民罪案日日有，呢，新鮮滾熱辣，尋日下晝4點零，深水埗街頭又發生越南假難民械鬥，3人披血倒地，一人當場被捕！阿哥，仲唔係邪嘢循環不息？你話香港仲唔係地運有問題？若然係盛世，即使冇花香引蜂蝶，點都唔會天降橫禍、冧樹反車啩？

呢嗱！好多時啲邪嘢循環不息，亦涉及人禍！大家若然不善忘，早喺2018年超強颱風山竹襲港後，本報即獻出「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁嘅植物栽種分高矮及多排，即使颱風過後樹木倒下，亦不會傷及路人，塌樹亦不阻交通。至於女司機避牛牛炒車反肚，若然早聽取本報嘅「貓狗善終園」，唔單止讓流浪貓狗覓到家室，同時覓一大片郊野空地，好似牧場咁，不必絕育，將流浪牛牛分開公乸圈養，即解決繁殖問題。本報高瞻遠矚，政府一早照辦煮碗，地運返晒嚟，邪嘢自然唔會循環不停喇！