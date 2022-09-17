產評：華經濟多面受敵　優化防疫好抗逆

中國最新的經濟數據雖勝預期，惟美元強勢下，人民幣兌每美元還是要貶破七算，波幅區下移已是定局。未來半年，歐美經濟衰退風險甚高，美國執政民主黨在11月國會中期選舉前或須再大打「中國牌」來爭取選票；且須提防亞洲貨幣競貶下，區內金融市場將有「黑天鵝」事件出現。偏偏內地嚴厲的動態清零政策，仍在大大限制經濟活動，房地產泡沫有待妥善拆解，內外挑戰甚巨。當世界各地都在這股逆風之中掙扎求存，誠如世界衞生組織所言，終止疫情的時刻近在眼前，中國也是時候着手優化防疫政策，為經濟「鬆綁」，打好這場經濟戰！

內地次季爆發疫情以來，各地封城管控防疫的消息不絕於耳，剛過去的中秋小長假，消費旅遊市道節日氣氛淡薄，反映在長期清零防疫之下，企業和居民的收入大減，經濟下行壓力增大，促使當局持續加大穩經濟力度。事實上，除了防疫衝擊，在強美元下，人民幣持續貶值，亦令走資壓力大增，外資已連續7個月減持中國債券，這使得內外需求皆急降溫。

理論上，人民幣貶值有助增強中國出口競爭力，惟別忘記亞洲區內主要競爭對手如日本及南韓，今年以來貨幣貶值幅度更甚於人民幣，且從南韓半導體業出口增長放緩可見，需求下跌的隱患已蓋過出口的貶值效益。

稍令人安慰的，乃世衞高層認為疫情有望結束，新增通報病例已大減，促請全世界把握機會終止疫情。中國也是時候優化防疫措施，為經濟復甦解除「枷鎖」，重建企業及居民對前景的信心，將改革開放效益全面體現，確保內循環生生不息。畢竟，若宏觀經濟搞不好，外資望門不入，金融市場又哪有條件發圍？

外部方面，俄烏戰爭引發的能源危機，正加速世界經濟洗牌。俄國與西方決裂，能源轉往亞洲促銷，中印等國冷手執個熱煎堆，有助化解西方能源危機的風險外溢，惟地緣政治風險同步上升，得失尚難預料。歐債危機正擇機上演，美國通脹高企，加息周期尚不好估頂，歐美經濟難寄厚望已成共識。尚有否投資樂土，得看亞洲是否一盤散沙讓債災接連爆發，還是協作推動地區經貿互動，共同化解危機。

中國的優勢在於早已着手去槓桿、強監管，且在外部通脹飆升之時，充分利用體制有序調控物資供需，經濟降溫有助降低輸入通脹風險的同時，亦為當前各項穩經濟措施預留了操作空間。隨着多個城市新盤樓價開始有序調整，項目工程陸續重啟，房地產銷售有望逐步重納正軌，而當清零防疫獲官方「解封」，景氣轉好，內房問題有望加快解決。

身處這個世界危局，各方都在試圖尋找救命稻草。如今中國經濟誠然並不好過，惟當中的防疫因素，一直在當局掌控之中。看透這個局面，可以預計，當稍後時間這個因素消除，中國經濟可真正展開復甦，對抗西方逆風，並為全球注入正能量，分流國際資金，緩減美元強勢，讓大幅貶值的亞洲貨幣有喘息機會。故可以大膽假設，未來12個月全球經濟能否大步檻過，中國的動向將成關鍵。