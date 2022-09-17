人民幣兌美元匯價「破7」，雖說是因為美元強，主要的貨幣都貶值，但作為全球名義上第二大經濟體，全球最大的製造業和出口國，這樣的兌美元貶值反映了中國經濟所面對的挑戰。

事實上，近期中國經濟也有不少的問題。房地產泡沫的穿破已牽連其他產業，也大挫市場的信心，個別地方財政和經濟陷入困境。新冠肺炎疫情的打擊仍未消除，國內國外都存在着不安和缺乏信心。中國政府不干預的話，人民幣匯率可能會再下跌。一是金融資本大於外貿的資金，出口收匯亦不一定全數轉作人民幣。二是國內和國際輿論也在誇大中國的經濟困難，宣揚人民幣還會進一步下貶，正在引發內外市場上擁有人民幣現金與資產者捨人民幣取美元。

人民幣貶值加上各種媒體上的不景氣消息和悲觀情緒，已造成人民幣進一步下跌的基礎。美元形勢也似會再提升利率，對美元的利率差對所有貨幣都增加了壓力。各方影響，使人民幣匯率更被看淡。市場預期心理與中國經濟的各種隱憂交錯，將會構成匯率下行的趨勢。除非中央政府出手，積極干預匯市，扭轉或至少穩定匯率，否則形勢並不樂觀，甚或有惡性循環的危險。

美國的通脹不止，美元加息的機率大增，且幅度較大，對全球匯市的衝擊會巨大和持續。若然人民幣防守不住，跌到八算，市場心理和反應會惡化。若在此時，俄羅斯在烏克蘭戰場上失利，必然會使美元更加強勢，市場也會迅即預期美國對華的各種針對措施會加強。美國能壓倒俄羅斯，當無顧忌來對付中國，中國便會內外交困。戰勝俄羅斯之後的國際輿論會一面倒地妖魔化和攻擊中國，沒有俄羅斯來分擔壓力，中國會感吃力。

人民幣匯率進一步貶值與俄羅斯在烏克蘭戰場上失利，兩者都會構成對中國不利因素，然而這並不是必然的結果。一是人民幣可否抵抗美元的壓力，這是取決於中國政府的政策取捨，中國可以容許人民幣貶至甚麼水平？其他主要的國際貨幣還會否無止境地讓美元將之貶值呢？二是俄羅斯在烏克蘭戰場上的失利能否扭轉，能否阻止烏軍攻勢直至歐洲冬季來臨，也有否能力反守為攻，借烏軍過度深入而反攻取勝？

國際發展還充滿着眾多不穩定性，市場與戰場上仍然有眾多的驚奇可能性。