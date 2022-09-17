在俄烏戰事、台海危局下，中俄兩國元首在上合組織峰會期間會面商談，世界矚目。因為俄烏戰事和台海危局都和當今世界唯一超霸大國美國直接相關，美國是這些戰事和危局的黑手和操縱者，美國把許多國家都拖進去，目的是要擊垮這兩個「美國最大的競爭對手」。

然而，美國的「雙拳打出」，只會令已經達成「不封頂」的中俄戰略合作夥伴關係更加緊密聯手抗美，只會讓中俄在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持。普京表示珍視中國在烏克蘭問題上不偏不倚的立場，譴責美國在台灣問題上採取挑釁行為，形容俄中關係穩固如山。習近平表示，今年以來中俄保持了卓有成效的戰略溝通，各領域合作穩步推進；他讚賞俄羅斯堅持「一個中國」原則，並指北京堅決反對「台獨」分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。

俄烏之戰已經打了200多天，美國帶頭和唆使西方全方位、「史上最嚴厲」制裁俄羅斯，戰事對俄羅斯的消耗頗大。在此時刻，習近平表示，將深化中俄貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。這裏，中方將對俄羅斯提供務實的物質支持不言而喻！習近平說，面對「世界之變、時代之變、歷史之變」，中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。

要說大國，美國是當今世界綜合國力最強的大國，然而它最自私，美國利益第一，通過霸權在全球巧取豪奪，所有的國家都要對它俯首貼耳，被其奴役。這樣的大國，最怕別的國家崛起，特別是大國崛起，然而「世界之變、時代之變、歷史之變」會有其他大國崛起，這是不以美國的意志為轉移的。

中國的崛起正是「世界之變、時代之變、歷史之變」的產物，也是全球力量長期反抗美國霸權的產物，像上合組織這樣的國際區域性經貿合作組織的誕生、發展，正是要打破美國霸權。中俄要發揮引領作用，既是擔當，且是使命。