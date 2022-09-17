這些年來，美國採取「切香腸」的方式，不斷虛化、掏空「一個中國」政策，以實現「以台遏華」的圖謀。其最新動作就是炮製《台灣政策法》，將台灣定位為「主要非北約盟友」，實際上就是賦予「準國家」地位，徹底掏空甚至可以說變相廢除一中政策。對此，中方將如何反制，備受各方關注。

就在不久前，美國總統拜登還信誓旦旦重申「四不一無意」：不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。事實證明，老美的承諾如同放屁，《台灣政策法》分明就是為台獨背書，已不僅僅是試探中方底線，而是刻意挑起衝突，企圖製造繼烏克蘭之後的另一場代理人戰爭。

佩洛西竄訪台灣還可以推說是議會政客的個人行為，而《台灣政策法》則是華府與議會合謀推動，性質更加嚴重，挑釁味道更濃。所以，中方已無任何退讓空間，更不要再幻想息事寧人或消極對抗，唯一選擇就是強力反擊，不惜一戰。中方一直保持戰略定力，本想等待時機更成熟時才實現統一，奈何美方步步進逼，根本不讓中方有等待的機會。既然如此，中方只好拋棄幻想，下定決心提前行動。

以當今中國大陸的實力，碾壓台灣是完全沒有問題的，即使美軍介入也阻擋不了解放軍，何況美軍壓根兒不敢介入。有台灣前高官坦言，《台灣政策法》實質就是「代理戰爭法案」，等同宣告在最極端情況下「美國不會出兵援台」。沒錯，雖然數十年來美國到處發動戰爭，一直沒有消停過，但對手全是弱小國家如伊拉克、阿富汗等等，從來不敢跟核大國正面對碰。對於俄烏衝突，美國也只能為烏克蘭提供軍火，或在背後搞鬼，沒有膽量直接跟俄羅斯兵戎相見。更何況，中國綜合實力和抗壓能力都明顯勝過俄羅斯，在自己家門口早已不怕任何對手，老美對此心知肚明，豈敢輕舉妄動。

美國雜誌《外交政策》早前發表一篇題為《台灣不能依賴美國爸爸解決問題》的文章，對「倚美謀獨」的台灣當局無異於當頭棒喝。實際上，不管美國推出多少涉台法案，為台灣提供多少軍火，都改變不了兩岸實力懸殊的事實，只會促使大陸當局加快武統步伐，到頭來美國固然搬起石頭砸自己，台獨分子更將自取滅亡。