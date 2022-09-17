現時外國人入境本港，關卡重重，手續繁複。首先，必須接種兩至三針疫苗，視乎接種的是何款疫苗而定；然後，入境前必須在所在地取得48小時內核酸陰性證明；第三，到埗後要在機場採樣，陰性才放行；第四，陰性也要入住檢疫酒店3日；第五，離開檢疫酒店，再要轉往非檢疫酒店或其他居所醫學監測4日；第六，須取得臨時疫苗通行證，這4日醫學監測期間，疫苗通會顯示為黃碼，不准進入食肆等表列處所；第七，在抵港翌日、第4日、第6日進行核酸檢測；最後，抵港首10日每日都要將快測結果拍攝存底，以備抽查。

一聽就令人頭大如斗，不斷「撩鼻」做核酸更是浪費時間，萬一一個唔好彩檢測呈陽性，早前要到指定地點隔離，現在則容許酒店隔離，但一切行程泡湯則毋庸贅言。當外來輸入個案只佔2%、餘下98%為本地感染，反映本地播疫風險比外來輸入大得多，旅客帶毒入境風險極微，反而要提防在香港染疫，如果連旅客都不擔心，真不知港官怕甚麼。

西方國家早就不流行做核酸檢測，當地人要來香港，便要特別花費金錢和時間到少數醫院進行，非常不便，這也是南韓、日本、新加坡等亞洲先進國家取消旅客入境前必須提供核酸陰性證明的原因。再說，港官以為「3+4」檢疫安排已是皇恩浩蕩，但對比新加坡幾乎全面撤銷所有防疫措施，即使香港改為「0+7」也是毫無吸引力，遑論「3+4」。

在「一國兩制」之下，港府理應因應自身優勢和條件制訂防疫政策，但在「港人治港」之下，港府做事畏首畏尾，動輒擔心開罪中央，完全漠視經濟已經奄奄一息。其實，港人已不奢求執政者如新加坡李顯龍那樣有前瞻性，但港官卻連照抄都不敢，奈何！