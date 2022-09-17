今年2至4月，是香港新冠肺炎疫情的高峰期，根據政府公布的數字，這段期間因染疫而死的市民，約有9,000人。當時筆者曾撰文質疑，指依照這種統計方式，特區政府很可能嚴重高估了新冠疫情的死亡率。近日，港府公布今年頭6個月，香港市民的總死亡人數，初步顯示，新冠死亡者的數量不但被高估了，而且高估得十分厲害。

本港上半年的死亡人數約為31,200人，比去年同期增加了約4,600人，但是同一時段，政府公布的新冠死者卻有約9,400人，這也就是說，可能有接近4,800人，被錯誤列為新冠死者。況且，比去年同期增加的4,600人，也未必全是直接或間接因新冠病毒而亡。事關香港人口日漸老化，每年的死亡人數也在自然遞增，有些年份增加約700人，有些年份甚至增加過千人。

權當今年上半年本地的自然死亡人數只比去年同期增加約700人，那麼以4,600減去700，就表示直接或間接因新冠疫情而死的，大概只有3,900人，而政府公布的卻是9,400人，兩相比較，足足多出了超過140%。這3,900人已經包括了今年3、4月期間，因醫院擠迫、病床短缺，導致其他疾病患者失救而死的個案。若然單計新冠染疫者，相信死亡人數會再少一點。

當然，按目前世界大部分地區的統計模式，或多或少都會誇大了新冠的死亡人數。不過，這個問題在今年上半年的香港尤其嚴重，為甚麼會如此，筆者當日已寫過兩篇文章作分析，原因頗複雜，於斯不贅。

今年頭6個月，香港的新冠死亡人數極可能被高估了140%，政府如今仍不斷拿被誇大的數字去嚇唬市民，阻撓社會恢復正常，此舉未免有點難以服眾。