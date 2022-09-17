七大工業國集團經貿部長日前在德國結束一連兩日的會議，同意在貿易問題上對中國採取更強硬且更互相協調的立場。表面看來眾志成城，實際上成員國之一的日本早已另有盤算。

日本首相岸田文雄上周稱，有意藉今年日中兩國邦交正常化50周年，與中國積極展開對話，改善關係。日本向來熱衷於扮演美國的反華爛頭蟀，如今對華態度180度轉，豈會無因。今年上半年日本經濟增速僅0.9%，日圓持續貶值亦令日本的國際購買力和競爭力處於弱勢。與其替美國在亞洲地區搞反華，既得不到山姆大叔的實質好處，又得失了中國這個已經連續15年穩居日本最大貿易國的好夥伴，倒不如重新思考對華政策上的疏失紕漏。

日本作為吃過山姆大叔原子彈、廣場協議兩大塹的當事人，理應長上好幾智才是，惟日本政壇對藉着加強日美同盟關係來遏制中國這一戰略構想執迷不悟，不過終究也是時候覺醒，在外交政策上有所調整可說是必然的事。別忘記，在後疫情時期，借助旅遊業可於短時間內賺進大量熱錢。

據日本政府觀光局統計，疫情前的2019年，有高達959.4萬人次的中國人到日本旅遊，佔日本外國人訪日遊客比例高達33%，成為外國觀光旅客之冠，更甚的是，中國遊客的總消費額約為1兆7,700億日圓，按2020年1月1日的匯率計算，約為人民幣1,136.7億元，可見對日本而言，來自中國的旅客絕對是一條超級大水喉。

日本對華關係處理不好，北京一個表態就可以令中國旅日客量呈墮崖式下跌，民間的愛國熱情足以對反華小日本形成棄如敝屣的熱忱，屆時就算日圓匯價再吸引，日本也只能見財化水，無法盡啖中國遊客這口大肥肉。無錢又拿甚麼來向美國交軍費？