政府暫緩追租安排7月底結束，上月有約8,000間食肆被業主追收累計租金及接律師信，大量食肆處於生死邊緣，若租務問題未能妥善解決，恐出現倒閉潮。餐飲業是香港主要服務行業之一，總僱員人數逾20萬，計及親屬則近百萬，當中多數是手停口停的基層。若爆發倒閉潮，無可避免會對本港的內需產生負面影響，在通關尚未復常之下對經濟的衝擊將會倍數放大，牽一髮動全身，各界都要承受痛苦。

政府今年派一萬元消費券及推行其他紓緩措施，並推行租金扣稅紓緩中產的經濟壓力，值得肯定。寬減利得稅、優化百分百擔保企業特惠貸款及延長預先批核還息不還本計劃等，亦有一定暫緩作用，卻難免杯水車薪。

振經濟、復興百業的釜底抽薪之道，還是推動和內地及國際恢復免檢疫通關，拓展暢通便捷的國際聯繫，加快社會復常。因全球各地已循序漸進對外開關，放寬出入境措施，靠吃四方飯的香港在這方面顯然大落後，作出精準防疫的同時，亦要設法便利旅客入境，方能鞏固本港聯通國際的角色。港府不能再以唧牙膏、斬件式檢視近3年的出入境防疫政策，應主動作出修訂。

新冠疫情爆發至今快滿3年，疫下本港百業蕭條，香港依舊對外對內不通關，負面影響路人皆見，市民生計朝不保夕，各行各業單靠本地人生意塘水滾塘魚始終難以持久，要靠外來的「活水」去支撐。近日單日染疫人數有七、八千，但於疫情嚴重性面言，已經漸趨緩和。社會上各界因而不斷建言，促請港府盡快放寬社交距離以及爭取通關。香港與內地通關之門，短期內或未能顯著擴闊，但是先與外地通關，總勝過眼前現狀。