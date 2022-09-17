《東方日報》和《東網》每天都會報道內地糧副食品供港的消息，豬、雞、鵝、鴨、魚和新鮮蔬果平均每天輸港數量約2,700公噸，維持香港市場供應穩定，物價大致平穩，百姓生活在高地價、貴屋租下仍可維持生計，香港股票市場和金融外匯才可風生水起。一個天然資源匱乏的彈丸之地竟能保持繁榮安定，便是得天獨厚於內地對香港的支持照顧政策了，這也是亞洲其餘三小龍尤其是新加坡羨慕香港之所在了。

毋庸置疑的是，香港得到內地大力支持，是因香港地位的特殊性，但若沒有新中國建國以來的偉大成就，以及中共對香港的「一國兩制」，那麼香港也不會近水樓台先得月吧！但奇怪的是，港人對中共的認知和了解，比之回歸前的港英治下還不如，在《蘋果日報》和香港電台的反共宣傳洗腦下，竟然恐共、仇共、反共，被反中亂港勢力推上搞「顏色革命」、要推倒親共政權、搞「港獨」的邪路，食碗面反碗底。香港為何會爆發世紀暴亂自我倒米？這是同長期反中、反共、反政府的洗腦宣傳有密切的因果關係。

要扭轉這一渾沌局面，要有教育局局長蔡若蓮的堅定和耐心，她對傳媒說：「一點（對國家）也不認識，很難談及愛（國）與否。有認知的基礎下，我們才講有一種自然的感情。想國家好，我願意為國家好些而做一些事。而中國共產黨的領導亦是我們制度的基本特色，這些我認為同學要尊重、最基本的尊重。毋須只是一面倒只看好的一面，正如當家中很凌亂、很久沒人執拾，我們不會只是站着批評，我們都要一起幫忙動手執拾。」蔡局長之言通情達理。反共心戰室對中共的抹黑和歪曲，曾幾何時倒退到上個世紀的戰前，說自己也不信的大話。