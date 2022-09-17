世界衞生組織日前表示，全球每周新冠肺炎死亡數字降至疫情以來最低水平，總幹事譚德塞強調疫情結束在望，仲叫全球需要把握呢次機會。呢，日本政府就話準備喺10月取消對境外訪客嘅個人旅行限制，開放自由行及免簽證待遇。

咁香港又有冇因應形勢改變嚴苛嘅防疫政策呢？眼見海外國家陸續鬆綁，取消防疫禁令，而香港之專家仍然和防疫高官為新冠肺炎和流感平均死亡率是否相若，拗到面紅耳赤！古人有「俟河之清，人壽幾何」之嘆，如今吾人卻有「俟關之通，人壽幾何」之悲！光陰飛逝，時間不等人，再咁激辯落去，對內對外通關仍然「雲深不知處」，疫慌近3年，港人抗疫疲勞，難展歡顏矣！

各位，一個「禁追租令」到期，搞到各行各業雞毛鴨血，餐飲業、零售業交唔起租，結業潮恐怕又湧至！經濟疲弱致百業蕭條，基層市民生計朝不保夕，港府再死揸「數據」而不先考慮對外通關，香港經濟和就業難免雪上加霜！

有調查指出，近三分之一大型企業有計劃或已經將部分業務撤離本港，香港嘅金融中心地位已岌岌可危！事實上，港府嘅入境措施雖說放寬至「3+4」，訪港旅客曾經稍有增加，不過，根據入境數字顯示，目前又已再回落，可見酒店檢疫3天、家居醫學監測4天仍然對旅客全無吸引力！

本報一再指出防疫要因時變通，不可一本通書睇到老！若然動輒拿「一老一幼」接種疫苗率不高做擋箭牌，一味邊谷針邊喊驚，繼續閉關，咁最終必然餓死大部分港人！好心放寬至「0+7」，甚至學日本、星洲解除禁令，取消疫苗通行證，交出復常時間表，唔好再爭拗無謂，數據事小，餓死事大！