正論：群情洶湧終跪低　通關必須定日期

本港經濟奄奄一息，社會各界齊聲要求港府盡快通關，本報更連日頭版報道反映民情。迫於眾怒難犯，港府終於鬆口，揚言正積極考慮入境檢疫「0+7」方案，但目前仍未有通關時間表。港府在某程度上順應民意是好事，惟香港早已落後於全世界，如果連通關時間表都未能定下，一味拖拖拉拉，不但無法止血，反而傷上加傷。

事實上，香港因為過度防疫，接連失去主辦盛事的機會。繼田徑總會因遲遲未接獲港府回覆，決定取消今年的渣打馬拉松後，國際龍舟聯合會亦決定2023年世界龍舟錦標賽改由泰國舉辦。依此觀之，港府極度重視、將於11月舉行的「國際七人欖球賽」及「國際金融投資峰會」是否搞得成都成疑問。一來，港府規定球員來港後必須閉環管理，當外國早已不將疫情當一回事，這樣做顯然是強人所難；二來，早就有外國大行高層表明，若港府不一視同仁實施免檢疫入境便拒絕出席，本港金融業界亦擔心，新加坡同一時間舉行同類活動，外資只會線上參與香港峰會，真人則轉投星洲。

外國人視來港為畏途，周邊國家坐收漁人之利，這可以怪誰呢？港府過度防疫，已到了走火入魔的地步。多名專家先後指出，目前流行的變種病毒跟年初爆發已有不同，死亡率降至和流感差不多。這些言論背後都有實際數據支持，絕非專家憑空杜撰，而社會各界渴望復常的呼聲更是此起彼伏。奈何港官偏要唱反調，儘管態度比前軟化，惟至今沒有正常通關時間表。必須指出，香港已失去許多商機，單是多達45間航空公司停飛香港，要復飛絕非一時三刻的事，港府最起碼要讓人知道復常路線圖和通關時間表，好讓商界做好準備。偏偏港府至今對何時通關不置可否，予人刻意鬥氣之感，受害最深的必然是香港自己。

可以看見，目前外國人入境本港，關卡重重。首先，必須接種兩至三針疫苗，視乎接種的是何款疫苗而定；然後，入境前必須在所在地取得48小時內核酸陰性證明；第三，到埗後要在機場採樣，陰性才放行；第四，陰性也要入住檢疫酒店3日；第五，離開檢疫酒店，再要轉往非檢疫酒店或其他居所醫學監測4日；第六，須取得臨時疫苗通行證，醫學監測期間，疫苗通會顯示為黃碼，不准進入食肆等表列處所；第七，抵港後仍要進行多次核酸檢測；最後，抵港首10日每日都要將快測結果拍攝存底，以備抽查。對比新加坡幾乎撤銷所有防疫入境限制，香港手續繁複，就算實施「0+7」，對旅客和外商的吸引力一樣不大，頂多刺激本地人外遊而已。香港家底即使再厚，但長期缺乏活水，一味塘水滾塘魚，始終也有敗光的一天。

事實擺在眼前，新冠病毒絕難清零，隨着病毒殺傷力大減，人們只能適應，不可能以停頓一切活動來遷就病魔，否則只會經濟清零。絕大部分市民已視新冠為常態，偏偏只有港官視之為洪水猛獸。當防疫過了頭，不但賺不到掌聲，徒然激起民怨，得不償失。