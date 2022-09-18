世界視線：王室試立新形象　政府要清糊塗帳

英女王伊利沙伯二世去世，使大英帝國國內百感交集，一方面是民眾緬懷她代表也帶走了大英帝國過去的光芒，另一方面是不少人擔心大英帝國可能加快衰落。其實，歷史上古羅馬帝國、鄂圖曼帝國、奧匈及德意志帝國都曾叱咤風雲，但都走上了末路，甚至一時無兩的美霸權帝國，今天也在為自己的衰敗作歇斯底里的掙扎！世界沒有不衰敗的帝國，是福是禍躲不過，反而如何在衰敗之後能「安身立命」，才更重要。

以查理斯三世為首的英國王室首要面對的問題，一方面是承接已故女王的低調作風，努力獻身公益，另一方面是要建立新的形象。其實過去半世紀查理斯一直努力為環境保護、綠色耕種及能源應用等可持續經濟發展的教育出了不少力。眼前歐洲面對能源危機及經濟滯脹，並不是推動環保的好時機，但只要在不被政府及公眾質疑太政治化推動之下，努力持續苦心經營，長遠一定有好成果，相信這方面查理斯三世會有作為。

至於英國要面臨蘇格蘭公投獨立及北愛分離，這其實是過去自卡梅倫以來幾任英國保守黨政府誤信美國的誘導，以削弱歐盟為目的的錯誤舉措，搞成脫歐悲劇，這完全與英王室無關。這個政治錯誤的惡果，也只能在往後的公投及妥協方式顯現。

如今卓慧思政府還要面對的，是英聯邦體制下的重要成員國如印度、加拿大及澳洲計劃脫離。其實英聯邦早已名存實亡，特別是如今印度揚言其經濟體積及軍事已經超過英國，英國已對印度失去保護的能力。反而如今在這層面炒作的，是印度控訴英國殖民地時期竊取了印度45萬億美元的財富，非洲及亞洲過去的英殖民地也同樣遭受經濟掠奪，而加拿大及澳洲亦揭示出英國對原住民、罪犯移民的殘酷對待。

嚴格來說，被殖民的國家是很難要求英國承擔賠償過去在殖民地的一切經濟掠奪，不單止是計算困難，賠償也付不起，祖輩的罪責要孫輩還也有不公平之處。最合理的做法，是當今聯合國可以成立一個組織，全面調查整理各帝國主義政府（包括英國）及民間非法取得的財寶文物，然後有規律及程序可以歸還原來被殖民的國家。能夠做到這方面，已經相當不錯了。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻